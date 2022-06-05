Потужні вибухи накрили Київ вранці – що відомо про обстріл столиці

Київ сколихнули потужні вибухи сьогодні вранці, 5 червня. Що відомо наразі про обстріл Києва.

– Друзі! Кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці. Більш детальна інформація — згодом, — написав мер Києва Віталій Кличко.

Жителі столиці повідомляють, що під час повітряної тривоги пролунало кілька сильних вибухів. Потім у мережі почали з’являтися відео, на яких видно сильну пожежу після вибухів у столиці.

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Згодом міський голова повідомив: атаки зазнали інфраструктурні об’єкти на лівому березі Києва. Станом на 8:00 ранку жертв внаслідок ракетних ударів немає, одна людина постраждала. Нині вона у лікарні.

Вибухи на Київщині сьогодні

Також відомо про вибухи у Київській області. Про це повідомляли місцеві мешканці.

У Київській ОВА підтверджують інформацію про те, що ранком 5 червня на регіон була здійснена атака. Втім, силам ППО вдалося збити ворожу ракету над Обухівським районом.

За попередньою інформацією, жертв та потерпілих внаслідок цього немає.

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Крім того, міський голова Броварів Ігор Сапожко також зазначив, що близько 6 ранку ворог здійснив обстріл територій в безпосередній близькості до Броварської громади.

Станом на зараз інформації щодо руйнувань у Броварській громаді немає. Закликаємо зберігати спокій та залишатися в безпечних місцях.

Не фотографуйте і не знімайте відео руйнувань чи вибухів у Києві та бережіть себе.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як надати домедичну допомогу.

Ще раз закликаємо українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обирати безпечні укриття під час обстрілів.