Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 червня

Щодня окупанти намагаються вигадати причину збройної агресії проти України. І щоразу вона все безглуздіша, ніж попередня.

Невідомо, скільки ще чекати, коли вони скажуть, що просто хотіли захопити Нью-Йорк. Хоч і український. Однак жоден з існуючих їм не світить, як і будь-які інші території України або будь-якої іншої вільної країни.

А поки ЗСУ відштовхують окупантів до кордону, мирному населенню варто дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Оперативна обстановка в Україні станом на 5 червня 2022 року

На Сіверському напрямку фіксувалися ворожі артилерійські обстріли у районах населених пунктів Старікове та Катеринівка Сумської області та Кам’янська Слобода Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує зосереджувати резерви для спроб продовження наступальних дій в напрямках населених пунктів Ізюм, Барвінкове та Словʼянськ.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати займані рубежі та не допустити просування підрозділів Сил оборони.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються стримати захисників та захисниць України шляхом порушення системи логістичного забезпечення.

Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк.

Ворог завдав чотирьох ракетних ударів із тактичного ракетного комплексу Точка-У по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Крім того, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов’янськ та Соледар.

На Сєверодонецькому напрямку противник обстрілював зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка. Завдав авіаційних ударів неподалік Гірського, Яковлівки, Мирної Долини та по району населеного пункту Устинівка.

На Лиманському напрямку ворог застосував артилерію поблизу Святогірська, Стародубівки та Миколаївки.

На Бахмутському напрямку ворог застосовував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по районах населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк, Врубівка, Покровське. Завдав авіаційних ударів неподалік Берестового та Клинового.

В районі міста Донецьк противник обстрілював населені пункти Микільське, Красногорівка, Веселе і Новоселівка. Застосував озброєння літаків Су-25 по районах Новомихайлівки, Мар’їнки. Ракетно-авіаційних ударів завдано по населеному пункту Курахове.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог застосовував реактивні системи залпового вогню по районах Гуляйполя, Оріхова і Зеленого Гаю. Авіаційний удар завдано по населеному пункту Кам’янське.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки обстрілів Миколаївщини.