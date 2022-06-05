Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 июня

Каждый день оккупанты пытаются придумать причину вооруженной агрессии против Украины. И каждый раз она все более глупа, чем предыдущая.
Неизвестно, сколько еще ждать, когда они скажут, что просто хотели захватить Нью-Йорк. Хоть и украинский. Однако ни один из существующих им не светит, как и любые другие территории Украины или другой свободной страны.
А пока ВСУ отталкивают оккупантов к границе, мирному населению следует прислушаться к украинскому Генштабу, предупреждающему о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
На Северском направлении фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Стариково и Катериновка Сумской области и Каменская Слобода Черниговской области.
На Слобожанском направлении противник продолжает концентрировать резервы для попыток продолжения наступательных действий в направлениях населенных пунктов Изюм, Барвенково и Славянск.
На Слобожанском направлении противник продолжает концентрировать резервы для попыток продолжения наступательных действий в направлениях населенных пунктов Изюм, Барвенково и Славянск.
На Харьковском направлении враг пытается удержать занимаемые рубежи и не допустить продвижения подразделений Сил обороны.
На Донецком направлении оккупанты пытаются сдержать защитников и защитниц Украины путем нарушения системы логистического обеспечения.
Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.
Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.
Враг нанес четыре ракетных удара с тактического ракетного комплекса Точка-У по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме того, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар.
На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка. Нанес авиационные удары неподалеку от Горного, Яковлевки, Мирной Долины и по району населенного пункта Устиновка.
На Лиманском направлении враг применил артиллерию вблизи Святогорска, Стародубовки и Николаевки.
На Лиманском направлении враг применил артиллерию вблизи Святогорска, Стародубовки и Николаевки.
На Бахмутском направлении враг применял минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по районам населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк, Врубовка, Покровское. Нанес авиационные удары недалеко от Берестового и Клинового.
В районе города Донецк противник обстреливал населенные пункты Никольское, Красногоровка, Веселое и Новоселовка. Применил вооружение самолетов Су-25 по районам Новомихайловки, Марьинки. Ракетно-авиационных ударов нанесены по населенному пункту Курахово.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг применял реактивные системы залпового огня по районам Гуляйполя, Орехова и Зеленого Роща. Авиационный удар нанесен по населенному пункту Каменское.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг применял реактивные системы залпового огня по районам Гуляйполя, Орехова и Зеленого Роща. Авиационный удар нанесен по населенному пункту Каменское.
Украинские защитники наносят урон российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.
Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях обстрелов Николаевской области.