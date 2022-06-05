Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 июня

Каждый день оккупанты пытаются придумать причину вооруженной агрессии против Украины. И каждый раз она все более глупа, чем предыдущая.

Неизвестно, сколько еще ждать, когда они скажут, что просто хотели захватить Нью-Йорк. Хоть и украинский. Однако ни один из существующих им не светит, как и любые другие территории Украины или другой свободной страны.

А пока ВСУ отталкивают оккупантов к границе, мирному населению следует прислушаться к украинскому Генштабу, предупреждающему о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Оперативная обстановка в Украине на 5 июня 2022 года

На Северском направлении фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Стариково и Катериновка Сумской области и Каменская Слобода Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает концентрировать резервы для попыток продолжения наступательных действий в направлениях населенных пунктов Изюм, Барвенково и Славянск.

На Харьковском направлении враг пытается удержать занимаемые рубежи и не допустить продвижения подразделений Сил обороны.

На Донецком направлении оккупанты пытаются сдержать защитников и защитниц Украины путем нарушения системы логистического обеспечения.

Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.

Враг нанес четыре ракетных удара с тактического ракетного комплекса Точка-У по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме того, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар.

На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка. Нанес авиационные удары неподалеку от Горного, Яковлевки, Мирной Долины и по району населенного пункта Устиновка.

На Лиманском направлении враг применил артиллерию вблизи Святогорска, Стародубовки и Николаевки.

На Бахмутском направлении враг применял минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по районам населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк, Врубовка, Покровское. Нанес авиационные удары недалеко от Берестового и Клинового.

В районе города Донецк противник обстреливал населенные пункты Никольское, Красногоровка, Веселое и Новоселовка. Применил вооружение самолетов Су-25 по районам Новомихайловки, Марьинки. Ракетно-авиационных ударов нанесены по населенному пункту Курахово.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг применял реактивные системы залпового огня по районам Гуляйполя, Орехова и Зеленого Роща. Авиационный удар нанесен по населенному пункту Каменское.

Украинские защитники наносят урон российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях обстрелов Николаевской области.