Непрерывные обстрелы Николаевской области: есть погибшие и раненые, разрушенные жилые дома и предприятия

Николаев и села почти неделю непрерывно обстреливают россияне. Враг бьет по жилым кварталам и инфраструктуре из пушек и реактивной артиллерии.

За прошедшие сутки Николаев обстреляли трижды. Под ударами также Очаков, Шевченково и почти все пригородные села. Погибли два человека, 13 — ранены.

Суспільне Миколаїв также сообщает о новых взрывах в городе утром и около 16:00. В результате обстрела погибли по меньшей мере три человека, еще четверо получили ранения.

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За сутки вражеские обстрелы повредили в Николаеве 12 домов, шесть многоэтажек и четыре частных предприятия.

Военные говорят, что если раньше область обстреливали крылатыми ракетами, то сейчас — пушками.

Россия начала экономить боеприпас. Поэтому они перешли к обстрелам прифронтовой зоны, то есть города Николаева, доступными и довольно старыми системами ствольной артиллерии, так называемыми пионами, — отмечает пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

Дальность стрельбы из “пионов” до 40 км. Россияне бьют по Николаеву со стороны Херсона, поэтому власти и военные очень настойчиво просят жителей южной и восточной окраин города выехать в более безопасные районы.

Ранее глава областной военной администрации Виталий Ким рассказал в эфире телемарафона, с чем связаны постоянные обстрелы региона, а также какая ситуация в Николаевской области.