Безперервні обстріли Миколаївщини: є загиблі та поранені, зруйновані житлові будинки та підприємства

Миколаїв і села майже тиждень безперервно обстрілюють росіяни. Ворог гатить по житлових кварталах та інфраструктурі з гармат і реактивної артилерії.

За минулу добу Миколаїв обстріляли тричі. Під ударами також Очаків, Шевченково та майже всі приміські села. Загинули двоє людей, 13 — поранено.

Суспільне Миколаїв також повідомляє про нові вибухи в місті зранку та близько 16:00. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше три людини, ще четверо зазнали поранень.

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За добу ворожі обстріли пошкодили в Миколаєві 12 будинків, шість багатоповерхівок та чотири приватних підприємства.

Військові кажуть, що якщо раніше область обстрілювали крилатими ракетами, то зараз — гарматами.

Росія почала економити боєзапас. Тому вони перейшли до обстрілів прифронтової зони, тобто міста Миколаїв, доступними й досить старими системами ствольної артилерії, так званими піонами, — зазначає прес-офіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук.

Дальність стрільби з “піонів” до 40 км. Росіяни гатять по Миколаєву з боку Херсонщини, тож влада і військові дуже наполегливо просять жителів південної та східної околиць міста виїхати у безпечніші райони.

Раніше голова обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів в ефірі телемарафону, з чим пов’язані постійні обстріли регіону, а також яка ситуація в Миколаївській області.