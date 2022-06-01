Україна

Росіяни зовсім втратили совість — Кім про артилерійські обстріли на День захисту прав дітей на Миколаївщині  

Олена Яковлєва, редакторка сайту 01 Червня 2022, 22:06

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