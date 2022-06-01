Росіяни зовсім втратили совість — Кім про артилерійські обстріли на День захисту прав дітей на Миколаївщині  

Останні кілька днів росіяни нещадно гатять артилерією по Миколаївській області. Місцевій владі навіть довелось просити людей виїхати на деякий час, щоб не наражатись на небезпеку.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів в ефірі телемарафону, з чим пов’язані постійні обстріли області, а також яка ситуація там станом на зараз.

Вони (росіяни — ред.) зовсім втратили совість і обстрілюють житлові квартали ствольною артилерією 152-го калібру. Сьогодні вже прилетіло чотири снаряди. Є загиблий, — зазначає Кім.

За його словами, збільшення щільності обстрілів також пов’язано з тим, що росіяни зараз активно захищаються на півдні області та в напрямку на Кривий Ріг.

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Проблема полягає в тому, що повітряна тривога не може попередити про артилерійський обстріл, тому жителі області знаходяться постійно під загрозою атак. Лише в Миколаєві виїхало приблизно 40% населення. Проте наразі люди починають повертатись додому попри заклики влади зачекати ще 2-3 тижні в безпечному місці.

Кім переконує, що гуманітарної кризи в області немає, продовольчі запаси постійно поповнюються, хоч тепер це ускладнилось дефіцитом пального.

Що ж до Міжнародного дня захисту дітей, який святкують 1 червня, очільник ОВА поділився, що в самому обласному центрі жодних заходів не було з міркувань безпеки, але в більш-менш спокійних громадах малеча не залишилась без свята.

Щодня російська артилерія працює не лише в Миколаївській, а й у Запорізькій області. Мирні селища та маленькі містечка постійно накривають ворожими снарядами. Дивись, як живе Запоріжжя під обстрілами.