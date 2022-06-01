Ситуація щодень погіршується, евакуюють людей — що відомо про події на Запоріжжі

Щодня російська артилерія працює не лише на лінії фронту, а й намагається дістати мирні будинки. Тому селища та маленькі містечка поблизу Запоріжжя постійно накривають ворожими обстрілами артилерії.

В результаті вже значно постраждали Гуляйполе, Оріхів та Григорівка.

До прикладу, нещодавно село Григорівка накрили реактивними Ураганами й завдали чималих руйнувань серед житлових будинків та обійсть. Лише дивом обійшлося без людських втрат. Люди, щоб врятувати своє життя, ховаються у підвалах.

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У містечку Комишуваха окупанти поцілили в багатоповерховий будинок. На щастя, люди теж встигли сховатися.

Як рятуються від обстрілів

Жителі міста Оріхів від початку березня страждають від постійних прильотів ворожих бомб та снарядів, і ситуація щодень погіршується.

Жити в цьому населеному пункті стає просто нестерпно, тож мешканці намагаються виїжджати. На сьогодні Оріхів покинуло зо дві третини людей.

Напередодні до обласного центру прибули автобуси з півсотнею евакуйованих мешканців.

Вони діляться, що обстріли стають наскільки гучними й постійними, що страшно виходити на вулицю.

Хоча через постійні обстріли майже вся техніка комунального транспорту пошкоджена, для евакуації таки вдалося знайти кілька автобусів.

Тож як тільки трохи вщухло, на свій страх і ризик люди виїхали.

Попри те, що дороги постійно обстрілюють, ніхто не постраждав. Пошкоджене лише лобове скло автобуса.

Слідом за автобусом до безпечного місця дісталися сотні мешканців на власних автомобілях.

Всіх нагодували, спрямували на реєстрацію й видали гуманітарну допомогу. Невдовзі на евакуйованих з Оріхова чекає тимчасове розселення.

Місцева влада закликала мешканців, які все ще лишилися в Оріхові, виїжджати. Й запевнила, що евакуація триватиме, ніхто нікого не покине.

Втрати ворога на Запорізькому напрямку

Як вважають військові, такими численними обстрілами області окупанти намагаються втримати свої позиції та захоплені території.

Однак цьому завданню заважають ЗСУ, які захищають Запоріжжя. Їм вдалося знищити шість людей з особового складу противника та поранити дев’ятьох.

Знищують українські військові й техніку: пішов на спочинок літак Су-25, ще один пошкодили, знищили станцію радіозв’язку та п’ять одиниць автомобільної техніки тощо.

Тим часом на Донбасі російські військові намагаються знищити все, що не встигли за вісім років. Що відбувається зараз на Донецькому напрямку, розповідаємо в нашому матеріалі.