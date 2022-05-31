Україна

Росіяни добивають те, що не знищили за вісім років — що відбувається на Донецькому напрямку

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 31 Травня 2022, 19:00

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