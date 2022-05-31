Росіяни добивають те, що не знищили за вісім років — що відбувається на Донецькому напрямку

За понад три місяці великої війни жодного успіху росіяни не досягли біля Донецька та Горлівки. Тут їм не вдалося прорвати нашу оборону.

За вісім років АТО й ООС українські захисники зміцнили свої позиції, й тепер ворогу їх штурмувати важко. Тож, зазнаючи фіаско, росіяни все більше б’ють по житлових кварталах, знищуючи все навколо.

Тактика росіян майже не змінюється. Нині вони добивають те, що не знищили за вісім років.

Водночас нашим армійцям теж нелегко. За їхніми словами, росіяни здебільшого стріляють з важкої техніки ввечері, але й удень звуки канонади не вщухають практично ні на хвилину.

Зараз також дивляться

Українським військовослужбовцям дуже не вистачає далекобійної артилерії, яку мають поставити західні партнери.

Проте хлопці не скаржаться, а дякують українцям та волонтерам, які не забувають про них та допомагають кожен на своєму фронті.

Тим часом ситуація в Маріуполі без перебільшень катастрофічна. У місті все ще немає централізованого водопостачання, електроенергії та газу.

Люди продовжують знаходити могильники на вулицях та навіть у приміщеннях супермаркетів. Читай, що відбувається в захопленому рашистами місті.