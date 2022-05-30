За короткий термін це неможливо! Микола Жирнов про новий наступ на Київ

Військові експерти обговорюють, чи можливий новий наступ на Київ. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр теж раніше заявляла про те, що нині немає інформації, що Росія готується знову напасти на столицю.

Проте інформаційний простір все одно переповнений занепокоєними коментарями українців. Тож керівник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов прокоментував ситуацію.

— Наразі, якщо дивитися на Брянську та Курську області, то фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Однак знаємо, що Російська Федерація може також використовувати й території Білорусі.

Зараз також дивляться

За його словами, Росія від своєї агресивної мети заволодіти всією території України не відмовилась. Тож Київ як столиця є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами.

— Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу, небезпека повторного наступу залишається.

Проте він зауважив, що для повторного наступу потрібно створити велике угрупування військ, а для цього потрібен час на підготовку бійців, озброєння та матеріально-технічних засобів.

У сьогоднішніх умовах раптово або за короткий термін цього здійснити неможливо.

— Ми щодня пильно стежимо за діями противника. І готуємося до його зустрічі: готуємо рубежі та позиції з інженерного погляду, будуються оборонні споруди, визначена місцевість готується для замінування, проводиться підготовка військ з урахуванням набутого досвіду.

Проте в іншому місті нашої країни — Маріуполі — гуманітарна катастрофа. Раніше ми розповідали про ситуацію у Маріуполі станом на 29 травня.