Україна

За короткий термін це неможливо! Микола Жирнов про новий наступ на Київ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Травня 2022, 18:51
Український військовий

Більше відео
0:09:12
Легалізація зброї
Легалізація зброї в Україні: самозахист від ворога чи крок до кримінального свавілля?
Наслідки обстрілу України 30 травня
Чергова неспокійна ніч для українців: вибухи в Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 травня
0:07:54
Чи буде спалах холери в Україні
Варто дотримуватись основних правил гігієни. Що каже інфекціоніст про ймовірний спалах холери
Дивитись більше

Останні відео
Український військовий

За короткий термін це неможливо! Микола Жирнов про новий наступ на Київ
0:09:12
Легалізація зброї
Легалізація зброї в Україні: самозахист від ворога чи крок до кримінального свавілля?
Наслідки обстрілу України 30 травня
Чергова неспокійна ніч для українців: вибухи в Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажу бензину у Києві: як знайти працюючі заправки та купити паливо
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 травня
0:07:54
Чи буде спалах холери в Україні
Варто дотримуватись основних правил гігієни. Що каже інфекціоніст про ймовірний спалах холери
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Ситуація в Маріуполі 29.05.2022 - гуманітарна катастрофа
Страшні знахідки, сморід, кадировці: до Маріуполя повернувся Радянський Союз в яскравих фарбах тоталітаризму
0:03:49
Як волонтери допомагають на Київщині
Відновлюють скалічені Росією міста: як волонтери на Київщині допомагають розбирати руїни
0:05:52
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів про збитки та відновлення інфраструктури, роботу Укрзалізниці та альтернативи портам
Збитки для інфраструктури України колосальні! Кубраков про відновлення критично важливих об’єктів
Більше відео
Легалізація зброї
Читати далі
Легалізація зброї в Україні: самозахист від ворога чи крок до кримінального свавілля?

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь