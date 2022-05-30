В сжатые сроки это невозможно! Николай Жирнов о новом наступлении на Киев

Военные эксперты обсуждают, возможно ли новое наступление на Киев. Замминистра обороны Анна Маляр ранее также заявляла о том, что по состоянию на сейчас нет информации, что Россия готовится снова напасть на столицу.

Однако информационное пространство все равно переполнено озабоченными комментариями украинцев. Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов прокомментировал ситуацию.

— Пока что, если смотреть на Брянскую и Курскую области, фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако мы знаем, что Российская Федерация может использовать и территории Беларуси.

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По его словам, Россия от своей агрессивной цели завладеть всей территорией Украины не отказалась. Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками.

— Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса, опасность повторного наступления остается.

Однако он отметил, что для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку военных, скопление техники и материально-технических средств.

В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок это осуществить невозможно.

— Мы ежедневно следим за действиями противника. И готовимся к его встрече: готовим рубежи и позиции с инженерной точки зрения, строятся оборонительные сооружения, определенная местность готовится к заминированию, проводится подготовка войск с учетом приобретенного опыта.

Однако в другом городе нашей страны — Мариуполе — гуманитарная катастрофа. Ранее мы рассказывали о ситуации в Мариуполе по состоянию на 29 мая.