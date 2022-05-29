Страшные находки, вонь, кадыровцы: в Мариуполь вернулся Советский союз в ярких красках тоталитаризма

Мариуполь — сколько может быть боли в одном слове. Еще чуть более трех месяцев назад современный город и дом для почти 450 тысяч человек теперь превратился в огромную братскую могилу и разносчик инфекций.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко делится в своем Telegram-канале тем, что происходит сейчас в захваченном рашистами городе.

Без средств для выживания

В Мариуполе все еще нет централизованного водоснабжения, электроэнергии и газа. Судя по всему, появятся блага цивилизации там еще не скоро.

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Газоснабжение отсутствует по всей области из-за повреждений российскими обстрелами газовода. Даже при его возобновлении для подачи газа на котельни нужно потратить не менее года, потому что ремонт невозможен, — пишет Андрющенко.

Что касается возобновления электричества, оккупационные власти сообщили, что оно должно происходить за счет самих мариупольцев. Кроме того, ОСМД ликвидируют, а вернут ЖЭК.

Восстановление водоснабжения также невозможно. Поэтому после неудачных попыток отремонтировать трубопроводы оккупанты установили вот такие мобильные душевые палатки по городу.

Питьевую воду россияне привозят раз в два дня и угрожают людям, что перестанут это делать, если они не будут собираться на субботники.

Ведь город буквально тонет в мусоре, который уже больше трех месяцев никто не вывозит. В настоящее время миссия по уборке улиц лежит на плечах самих мариупольцев.

Мусор провоцирует страшную вонь в городе и закупоривает сточные трубы. Поэтому дождевая вода (а ливни в это время участились) затапливает Мариуполь и разносит инфекции.

Грязь и гниль беспрепятственно попадают в открытые колодцы, откуда люди набирают воду. Им приходится пить такую, ведь другой нет.

Очередные страшные находки

Сегодня, 29 мая, Андрющенко сообщил о находке еще одной свалки трупов, которую обустроили оккупанты в… супермаркете! Вероятно, они думают, что если нет продуктов, то помещение можно использовать в качестве мусорника для тел погибших.

Нехватка людей для погребения и мощности моргов значительно повышает угрозу возникновения различных эпидемий, особенно во время летнего зноя. А в Москве для такого дела экстренно набирают команды патологоанатомов.

Отдали город на растерзание кадыровцам

По словам Андрющенка, в Мариуполь зашла большая группа кадыровцев, которая восстановила попытки погрузки металлопроката в городском порту.

Это указывает на то, что оккупанты отдали Мариуполь на откуп кадыровцам на разграбление, и не будет никакого “восстановления”. Только мародерство и террор, — отмечает советник мэра.

Другая цель кадыровцев — так сказать “поощрять” людей становиться на сторону оккупационных властей.

Между тем, уже видно, что никакого восстановления города, которое так громко анонсировали в России, не будет. Равно как и компенсаций за разрушенное жилье.

Ведь, чтобы получить деньги от оккупантов, нужно подать оригиналы документов, подтверждающих право собственности.

Не сложно догадаться, что все документы у людей превратились в пепел или навсегда спрятаны под завалами. Получить копии или даже распечатать выписки из реестров невозможно, — объясняет Андрющенко.

Круг замкнут, ведь оккупационная администрация кивает в сторону “ДНР”, а в приемной самопровозглашенного главаря Пушилина отвечают, что это решение РФ.

Пропаганда вместо обучения

Россияне пытаются возобновить учебный процесс в местных образовательных заведениях. Так в школе №65 набрали девять классов всех возрастов по 35-45 детей в каждом.

Перед этим родителей заставили убирать завалы и мусор, а также заклеить выбитые окна пленкой. Конечно, это только видимость обучения, ведь столовые не работают, электричества нет, а возить детей в школу никак — общественный транспорт не работает.

Зато ученикам раздают пропагандистскую литературу на русском языке, напечатанную в ОРДЛО. Учителя-коллаборанты преподают только три предмета: русский язык, литературу и математику.

Выпускникам обещают выдать дипломы “ДНР” и предлагают сразу поступление в ряд российских вузов, которые находятся в экономически депрессивных регионах и не пользуются спросом среди россиян, — пишет советник мэра Мариуполя.

Между тем, по его данным, только за последнюю неделю оккупанты депортировали в фильтрационные лагеря 2 856 мариупольцев, в том числе 318 детей. Это настоящий геноцид украинского народа, который мы никогда не забудем и не простим.

Несколько дней тому назад бойцы из Азовстали вышли на связь с семьями. Их жены рассказали, в каких условиях оккупанты держат наших героев.