Чи справді росіяни планують новий наступ на Київ? Ганна Маляр про ситуацію на фронті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про ситуацію на фронті та чи планується Росією найближчим часом наступ на Київ.

Чи справді росіяни захопили Лиман

Міністерство оборони Російської Федерації повідомило, що окупанти захопили населений пункт Лиман у Донецькій області. Він є важливим залізничним вузлом.

Сьогодні інформація — це теж зброя. І для піднесення духу російських військ і суспільства їхня влада може заявляти що завгодно.

Ми повинні бути до цього готовими. Станом на зараз там тривають запеклі бої, — прокоментувала цю заяву Маляр.

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Тож, за її словами, робити висновки безпосередньо під час бою не коректно. Адже частина деяких населених пунктів може бути тимчасово захопленою, а потім знову визволеною. Поки ще бій не закінчився.

Чи буде другий наступ на Київ

У соцмережах почали ширитись повідомлення про те, що Росія найближчим часом вдруге спробує напасти на Київ. Проте наразі ця інформація немає жодного підтвердження.

Станом на сьогодні в нас немає інформації, яка б свідчила про можливий наступ (на Київ — ред.). Але ми повинні розуміти, що загроза і Києву, і всій території України є постійно, тому що в нас війна, — наголосила Маляр.

Дійсно, найпростішим для ворога способом встановити владу на всій території країни є захоплення столиці. Проте поширення панічних настроїв серед населення лише грає на руку ворогу.

Тож заступниця міноборони рекомендує українцям довіряти лише перевіреним джерелам: Генеральному штабу Збройних сил України та Міністерству оборони.

А щоб завжди тримати руку на пульсі та знати про всі зміни на фронті, рекомендуємо дізнатись, що говорить карта бойових дій в Україні сьогодні.