Чергова неспокійна ніч для українців: вибухи в Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях

Російські військові продовжують обстрілювати Україну. Вночі окупанти завдали ударів по Сумській та Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Розповідаємо про наслідки обстрілу України станом на ранок 30 травня.

Сумська та Чернігівська області

ДПС України повідомила, що 29 травня ворог з території Росії десять разів обстрілював прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Окупанти дев’ять разів обстрілювали територію Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Прикордонники нарахували 33 вибухи російських снарядів.

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Ще п’ять російських мінометних мін розірвалося на околиці Шосткинського району Сумщини.

Дніпропетровська область

Голова ОВА Дніпропетровської області Валентин Резніченко вранці 30 травня повідомив, що ніч була тяжкою для області.

По Криворізькому району знову стріляла ворожа артилерія. Окупанти били по Зеленодольській та Апостолівській громадах. На щастя, постраждалих немає.

Миколаївська область

Ворог обстріляв Новобузьку громаду Миколаївської області. У мерії міста повідомили, що центральна частина нашого міста зазнала значних руйнувань. Наразі інформація уточнюється.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 травня Генштаб ЗСУ попереджає мирне населення України про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Одеська область

Окупанти всьоме обстріляли міст через Дністровський лиман. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

— Вночі й на світанку по Одещині ворог знову завдав два ракетних удари. Відчайдушно продовжуючи руйнувати міст через Дністровський лиман, що не працює. Російські військові влучили в ту саму розбиту раніше колію.

Також він сказав, що ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік.

Постраждалих серед населення, на щастя, немає. Одну ракету вдалося збити нашим силам ППО.

Вперше міст через лиман поблизу Затоки обстріляли 26 квітня. Наступного дня російські військові завдали повторного ракетного удару, внаслідок чого він був зруйнований.

28 квітня вдалося поновити маршрут одного з потягів, що пролягав мостом через лиман. 2 травня росіяни втретє вдарили по мосту, завдавши конструкції додаткової шкоди. Й знову 10 травня російські військові атакували споруду. 16 травня внаслідок чергового обстрілу моста постраждали чотири людини, серед яких шестирічна дівчинка. З тяжкими травмами її доставили у лікарню.

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