Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 травня

Україна сильна та квітуча країна з могутньою столицею. Вчора Києву виповнилося 1540 років і він буде існувати ще мільйони років, надихаючи своєю незламністю весь світ. Для того, щоб кияни та інші жителі нашої країни могли спати спокійно та зустрічати новий світанок, наші ЗСУ б’ють окупантів.

Саме тому на території нашої країни ведуться активні бойові дії, тож треба знати напрямки руху боїв, щоб бути у безпеці.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Оперативна обстановка в Україні станом на 30 травня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та повітряно-десантних військ на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях з метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші загрозливі напрямки.

На Слобожанському напрямку ворог основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій.

На Харківському напрямку російські окупанти залучили для обстрілів ствольну та реактивну артилерію. Вели повітряну розвідку. Окрім того, завдали авіаційного удару по населеному пункту Прудянка.

На Слов’янському напрямку противник, за підтримки артилерії здійснював штурмові дії у напрямку Пасіка — Богородичне, успіху не мав, відійшов на попередньо зайняті позиції. Кілька разів обстріляв з артилерії та мінометів райони населених пунктів Велика Комишуваха, Довгеньке та Вірнопілля.

Окупанти вели активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Основна мета ворога — оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та блокування основних логістичних шляхів.

Ворог активно застосовує авіацію, сили та засоби ракетних військ і артилерії, радіоелектронної боротьби. З метою чергових спроб форсування річки Сіверський Донець у визначених районах, здійснює поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Курахівському напрямку ворог здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, армійської та оперативно-тактичної авіації з метою виснаження нашого особового складу та руйнування фортифікаційних споруд.

На Сєвєродонецькому напрямку, з метою підтримки дій сухопутних підрозділів, противник продовжує вогневий вплив на наші війська із застосуванням ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації в районі населеного пункту Устинівка. Намагається закріпитись на північно-східних околицях міста Сєвєродонецьк, вів штурмові дії у напрямку центру міста.

На Бахмутському напрямку ворог проводив підготовку до штурмових дій, здійснив обстріли із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню у районах населених пунктів Комишуваха, Доломітне та Нью-Йорк. Завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації у районах населених пунктів Берестове та Покровське. Завдав чотири ракетних удари по населених пунктах Верхнє кам’янське, Врубівка та Соледар.

На Авдіївському і Курахівському напрямках ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ, завдавав авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної та вертольотами армійської авіації.

На Миколаївському напрямку загарбники здійснюють переміщення резервів для відновлення втрачених позицій у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця. В районі Старої Богданівки ворог застосував ударний БпЛА.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Червень обіцяє бути насиченим подіями: постачання нової зброї від союзників, третя зустріч у форматі Рамштайн, засідання Євроради, на якому очікується надання Україні статусу кандидата у члени ЄС тощо. Раніше Олексій Арестович розповів прогноз війни на червень 2022.