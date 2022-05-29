Україна

За чорною смугою завжди приходить біла — Арестович про червневий перелом у війні та чим він обумовлений

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Травня 2022, 12:00
Олексій Арестович про позитивні зміни на фронті в червні 2022 року

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