За чорною смугою завжди приходить біла — Арестович про червневий перелом у війні та чим він обумовлений

Червень обіцяє бути насиченим подіями: постачання нової зброї від союзників, третя зустріч у форматі Рамштайн, засідання Євроради, на якому очікується надання Україні статусу кандидата у члени ЄС тощо.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів, коли ситуація на війні може почати стрімко розвиватись на нашу користь та чим це зумовлено.

Постачання зброї кораблями

За чорною смугою завжди йде біла. І можу обережно повідомити, що біла починає з’являтися.

— Озброєння, яке нам так необхідне, швидше за все, буде поставлене найближчим часом, — повідомив Арестович в інтерв’ю для You-Tube каналу Фейгін-Live.

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Якщо раніше США постачали Україні зброю літаками, то тепер вони розпочали системні поставки кораблями, які вже розвантажуються у Європі. А, як відомо, кораблями можна привезти значно більше, ніж літаками.

Літаками були екстрена постача, а тепер, увага, пішла системна. Це зовсім інша історія, — зазначив радник керівника ОП.

Хоч він і не вдавався у деталі щодо того, яку саме зброю постачатимуть союзники, та зазначив, що рішення про постачання MLRS (американська пускова установка для запуску ракет – ред.) уже майже ухвалено. Це значно збільшить втрати російських військ та техніки.

Раніше ми писали, яку зброю Україна отримує від партнерів та якої все ще не вистачає.

Шостий пакет санкцій проти Росії

Уже завтра, 30 травня, розпочнеться засідання Єврокомісії. На ньому готується прийняття шостого пакета санкцій проти РФ, включаючи ембарго нафти.

Минулого разу такому рішенню опирались кілька європейських країн, особливо Угорщина. Утім, зараз це питання вже не про економічні вигоди, а про геополітичний мир на всьому континенті.

Це (нафтове ембарго — ред.) сильно просадить російський бюджет, яким вони живлять війну, — сказав Арестович.

Як постраждає Росія від нафтового ембарго можна прочитати в нашому матеріалі.

Третя зустріч Рамштайн

Зустріч Рамштайн-2, яка відбулась 23 травня, зібрала вже 47 країн для допомоги Україні в оборонній сфері. За її результатами можна робити висновки про більше постачання зброї для нас від західних партнерів.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков відвідає закриту зустріч міністрів оборони НАТО в Брюсселі 15 червня, у рамках якої й відбудеться третя зустріч Рамштайн.

Якщо союзники на заході не гальмуватимуть (а ми активно працюємо над цим), то у 20-х числах червня ситуація на фронті сильно змінюватиметься на нашу користь, — зазначив Арестович.

Усі вісім років війни українцям не перестає боліти питання Кримського півострову. Військовий експерт Павло Лакійчук розповів, чи вдасться Україні деокупувати Крим від російських загарбників.