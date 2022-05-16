Цнотливі на панелі та українські козирі в рукаві: Лана Зеркаль про нафтове ембарго та країни, що перешкоджають цьому процесу

За час повномасштабного ведення бойових дій між Україною та Росією весь цивілізований світ кардинально змінив свої устави: від політичних до економічних, щоб не бути пов’язаним із Росією.

ЄС уже підготував шостий пакет санкцій проти агресора, проте без нафтового ембарго. Все через позицію окремих країн, які досі не можуть відмовитися від російської нафтової голки.

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль розповіла про швидкість просування нафтового ембарго, відверто описала, які країни ставлять палки в колеса цьому процесу, а також виявила занепокоєння щодо останнього роз’яснення Єврокомісії.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Шанс запровадити нафтове ембарго

Такому рішенню опираються декілька європейських країн, а особливо — Угорщина. Проте Лана Зеркаль пояснює: опирається Росія, а не Європа.

Опирається Росія, а Угорщина — це лише інструмент проти нафтового ембарго.

За її словами, ситуація зараз дійсно патова: без погодження Угорщини виникають складнощі й з іншими країнами, такими як Греція, Болгарія, Чехія і Словаччина. Мотивація — та сама: ціна. Ніхто не готовий платити за нафту більше, оскільки це може призвести до зубожіння населення тих чи інших країн.

Політика чи енергетика: ось в чому питання

Часто можна почути, що саме нафту не так і важко транспортувати — для цього є танкери. Тож виникає логічне запитання: чи справді це така енергетична та логістична проблема для Греції та Словаччини, чи лише політичний ухил?

На це Лана Зеркаль відповідає: нафта, що доставлена танкерами, має ринкову ціну. І сплачують за неї відповідно до загальної ціни на ринку.

Інша справа — мати довготривалий контракт з РФ на спеціальних умовах. Тоді оплата значно менша, а зважаючи на особисті відносини, є шанс отримати й інші привілеї.

Якщо дружити з Путіним, то ціна буде менша, ніж на інших ринках.

Що стосується греків — вони заробляють на транспортуванні нафти, тож їм також не хочеться втрачати свій заробіток.

Або всі, або — ніхто

Саме в цьому і є зараз основний виклик для всього європейського суспільства. Для самого Євросоюзу відмова від ідеї нафтового ембарго означатиме неможливість повернення до будь-яких енергетичних санкцій проти Росії. Фактично, це зупиняє рух по інших продуктах.

Вже почалися дуже негативні тенденції щодо пояснень тих чи інших неточностей та алогічностей у діях ЄС: як можна сплачувати Росії у їхній банк за нафту, не порушуючи санкційної заборони.

Сама Лана Зеркаль занепокоєна останньою новиною, яка з’явилася у Bloomberg. У ній йшлося, що Єврокомісія готує роз’яснення, як сплачувати Газпрому так, щоб не порушувати санкцій.

Так, ніби працюють на панелі, а вдають із себе незайману.

Що робити Україні?

Нам варто активно працювати із нашими партнерами не лише в ЄС, а й у США. Зеркаль заявляє: зараз намагаються розбити єдність позиції. Різні впливові експерти хочуть переконати суспільство, що санкції проти Росії недієві, а лише ускладнюють життя самої Європи.

Все це використовується росіянами як засіб впливу на суспільну думку. І якщо з цим не працювати, росіяни можуть отримати таку перемогу у вигляді скасування нафтового ембарго.

Близький Схід: коли нафтотрейдери вийдуть на поле гри

Безумовно, країни Близького Сходу мають бути зацікавленими, щоб усунути Росію від нафтового золота та перейняти першість у свої руки. Та чи можливо це?

Ринок звільняється для інших, і це всі розуміють. Гроші, що йшли до Росії, тепер може перехопити будь-яка країна із нафтовим потенціалом. Тож потрібно тиснути, кричати про нафтове ембарго та пояснювати, що негативних факторів від такої дії для Європи буде набагато менше.

Козир в рукаві

У своєму дописі на Facebook Лана Зеркаль підсумувала: так сталося, що ця труба йде через Україну. І ця труба під нашою юрисдикцією. І наша позиція може суттєво вплинути на можливості Орбана насолоджуватися грою на Олімпі.

То чи є це нашим фактором впливу на ситуацію із нафтовим ембарго на європейському континенті?

Якщо Орбан шантажує всю Європу блокуванням нафтового ембарго через власні інтереси, то і в України є свої інтереси, які ми маємо переслідувати.

Наші інтереси, як зазначає Зеркаль, полягають у найшвидшому закінченні війни. Тож у нас є свій козир у рукаві.

А які реальні наслідки, якщо проти Росії введуть нафтове ембарго — читай у матеріалі.