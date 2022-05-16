Девственницы на панели и украинские козыри в рукаве: Лана Зеркаль о нефтяном эмбарго и странах, препятствующих этому процессу

За время полномасштабного ведения боевых действий между Украиной и Россией весь цивилизованный мир кардинально сменил свои уставы: от политических до экономических, чтобы не быть связанным с Россией.

ЕС уже подготовил шестой пакет санкций против агрессора, но без нефтяного эмбарго. Все из-за позиции отдельных стран, которые до сих пор не могут отказаться от российской нефтяной иглы.

Советник министра энергетики Лана Зеркаль рассказала о скорости продвижения нефтяного эмбарго, откровенно описала, какие страны ставят палки в колеса этому процессу, а также выразила обеспокоенность относительно последнего разъяснения Еврокомиссии.

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Шанс ввести нефтяное эмбарго

Такому решению противятся несколько европейских стран, особенно Венгрия. Однако Лана Зеркаль объясняет: противится Россия, а не Европа.

Сопротивляется Россия, а Венгрия — это только инструмент против нефтяного эмбарго.

По её словам, ситуация сейчас действительно патовая: без согласования Венгрии возникают сложности с другими странами, такими как Греция, Болгария, Чехия и Словакия. Мотивация — одна и та же: цена. Никто не готов платить за нефть больше, поскольку это может привести к обнищанию населения тех или иных стран.

Политика или энергетика: вот в чем вопрос

Часто можно услышать, что именно нефть не так уж трудно транспортировать — для этого есть танкеры. Поэтому возникает логичный вопрос: действительно ли это такая энергетическая и логистическая проблема для Греции и Словакии, либо это только политическое уклонение?

На это Лана Зеркаль отвечает: нефть, доставленная танкерами, имеет рыночную цену. И платят за неё согласно общей цене на рынке.

Другое дело — иметь долговременный контракт с РФ на специальных условиях. Тогда оплата значительно меньше, а ввиду личных отношений есть шанс получить и другие привилегии.

Если дружить с Путиным, то цена будет меньше, чем на других рынках.

Что касается греков — они зарабатывают на транспортировке нефти, поэтому им тоже не хочется терять свой заработок.

Или все, или — никто

Именно в этом сейчас и есть основной вызов для всего европейского общества. Для самого Евросоюза отказ от идеи нефтяного эмбарго будет означать невозможность возвращения к любым энергетическим санкциям против России. Фактически это останавливает движение по другим продуктам.

Уже начались очень негативные тенденции объяснения тех или иных неточностей и алогичностей в действиях ЕС: как можно платить России в их банк за нефть, не нарушая санкционного запрета.

Сама Лана Зеркаль обеспокоена последней новостью, появившейся в Bloomberg. В ней говорилось, что Еврокомиссия готовит разъяснение, как платить Газпрому таким образом, чтобы не нарушать санкции.

Как будто работают на панели, а притворяются девственницами.

Что делать Украине?

Нам следует активно работать с нашими партнерами не только в ЕС, но и США. Зеркаль заявляет: сейчас пытаются разбить единство позиции. Различные влиятельные эксперты хотят убедить общество, что санкции против России не действенны, а лишь усложняют жизнь самой Европы.

Все это используется русскими как средство воздействия на общественное мнение. И если с этим не работать, россияне могут одержать такую ​​победу посредством отмены нефтяного эмбарго.

Ближний Восток: когда нефтетрейдеры выйдут на поле игры

Безусловно, страны Ближнего Востока должны быть заинтересованы, чтобы отстранить Россию от нефтяного золота и перенять первенство в свои руки. Но возможно ли это?

Рынок освобождается для других, и это все понимают. Деньги, идущие в Россию, теперь может перехватить любая страна с нефтяным потенциалом. Поэтому нужно давить, кричать о нефтяном эмбарго и объяснять, что негативных факторов такого действия для Европы будет гораздо меньше.

Козырь в рукаве

В своем посте на Facebook Лана Зеркаль подытожила: так случилось, что эта труба идет через Украину. И эта труба под нашей юрисдикцией, и наша позиция может существенно повлиять на возможности Орбана наслаждаться игрой на Олимпе.

Является ли это нашим фактором влияния на ситуацию с нефтяным эмбарго на европейском континенте?

Если Орбан шантажирует всю Европу блокировкой нефтяного эмбарго из-за собственных интересов, то и в Украины есть свои интересы, которые мы должны преследовать.

Наши интересы, как отмечает Зеркаль, заключаются в скорейшем окончании войны. Так что у нас есть свой козырь в рукаве.

А какие реальные последствия, если против России будет введено нефтяное эмбарго — читай в материале.