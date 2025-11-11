Дроны-ждуны нападают на машины! Ситуация в ключевых городах Донецкой области становится напряженнее

На востоке ситуация остается одной из самых тяжелых. Сейчас в Донецкой области ведутся самые кровавые битвы сразу за несколько городов: Покровск, Мирноград и Константиновку. Враг бросает для захвата Покровско-Миргородской агломерации в десять раз больше сил, чем может обеспечить Украина.

Детальнее об обороне Донецкой области и что говорят военные о боях — дальше в материале.

Бои в Донецкой области: ситуация на Покровске и других направлениях

Украинским защитникам крайне тяжело держать оборону, потому что ежедневно по ним летят сотни дронов и десятки КАБов. В Покровске бои ведутся в городской застройке. По данным наших военных, россияне контролируют большую часть города и не останавливаются.

В городе идут уличные ближние стрелковые бои. Рашисты пытаются закрепиться в высотках. Контроль над районами может меняться несколько раз. В Покровске не существует четких линий обороны, которые могли бы сдержать вражеское наступление.

Хотя американский Институт изучения войны сообщает о замедлении продвижения россиян в Покровске, военные не ощущают существенного облегчения. Враг каждый день захватывает новые территории в направлении. Практически все логистические маршруты в районе Мирнограда и Покровска под контролем россиян. Эвакуация из городов невозможна.

Давит враг и в районе Константиновки. Чтобы зайти в город, наши бойцы одолевают от 20 км пешком. Заехать сюда на автомобиле почти нереально. На дорогах стоят десятки дронов-ждунов на оптоволокне, которые только и ждут проезда авто.

В Константиновке бои с врагом идут на окраине города, в частично оккупированном селе Александрово-Шультино, а также рядом с Плещеевкой. Враг уже проникает в город малыми группами.

На Лиманском и Славянском направлениях, особенно рядом с трассой Е-40, россияне ищут слабые места в нашей обороне, чтобы вклиниться и продвинуться. Трасса Е-40 ведет из оккупированного Бахмута в Славянск. И это основная логистическая артерия для наших защитников в том направлении.

Россияне наступают на наши позиции с бешеным количеством живой силы, бьют дронами, а все логистические пути контролируют с неба. Поэтому на Славянском направлении целей у наших разведчиков достаточно. И они ежедневно уничтожают десятки россиян, которые передвигаются малыми группами и заходят в наши тылы.

Напомним, что россияне пытаются зайти в Покровск с северной черты города. Для этого привлекли более 300 оккупантов.

