Дрони-ждуни нападають на автівки! Ситуація у ключових містах Донеччини стає напруженішою

На сході ситуація є однією з найважчих. Нині на Донеччині точаться найкривавіші битви одразу за кілька міст: Покровськ, Мирноград та Костянтинівку. Ворог кидає для захоплення Покровсько-Миргородської агломерації вдесятеро більше сили, ніж може забезпечити Україна.

Детальніше про оборону Донеччини та що кажуть військові про бої — далі в матеріалі.

Бої на Донеччині: ситуація на Покровську та інших напрямках

Українським захисникам вкрай важко тримати оборону, бо щоденно по них летять сотні дронів та десятки КАБів. У Покровську бої точаться у міській забудові. За даними наших військових, росіяни контролюють більшу частину міста і не зупиняються.

У місті точаться вуличні ближні стрілецькі бої. Рашисти намагаються закріпитися у висотках. Контроль над районами може змінюватися по кілька разів. У Покровську не існує чітких ліній оборони, які б могли б стримати ворожий наступ.

Хоч американський Інститут вивчення війни повідомляє про сповільнення просування росіян у Покровську, військові не відчувають суттєвого полегшення. Ворог щодня захоплює нові території на напрямку. Майже всі логістичні маршрути в районі Мирнограда та Покровська під контролем росіян. Евакуація з міст неможлива.

Тисне ворог і у районі Костянтинівки. Аби зайти до міста, наші бійці долають від 20 км пішки. Заїхати сюди на автівці майже нереально. На дорогах стоять десятки дронів-ждунів на оптоволокні, які тільки-но і чекають на проїзд авто.

У Костянтинівці бої з ворогом точаться на околиці міста, у частково окупованому селі Олександрово-Шультине, а також поруч з Плещіївкою. Ворог вже просочується до міста малими групами.

На Лиманському і Слов’янському напрямках, а особливо поруч з трасою Е-40, росіяни шукають слабкі місця у нашій обороні, аби вклинитися і просунутися. Траса Е-40 веде з окупованого Бахмуту до Слов’янська. І це основна логістична артерія для наших захисників на тому напрямку.

Росіяни наступають на наші позиції із шаленою кількістю живої сили, б’ють дронами, а всі логістичні шляхи контролюють з неба. Тож на Слов’янському напрямку цілей у наших розвідників вдосталь. І вони щодня знищують десятки росіян, що пересуваються малими групами й заходять у наші тили.

Нагадаємо, що росіяни намагаються зайти у Покровськ з північної межі міста. Для цього залучили понад 300 окупантів.

