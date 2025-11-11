РФ пытается проникнуть в Покровск с севера — для этого привлекли более 300 окупантов

В последнее время войска РФ активизировали силы для проникновения в Покровск на легкой технике.

Читай в материале подробную ситуацию по Покровскому направлению и что сообщает 7 корпус ДШВ ВСУ.

Попытки РФ проникнуть и закрепиться в Покровске: детали

Как отмечает 7 корпус ДШВ на своей странице Facebook, в последние несколько дней российские войска активизировали силы для проникновения в Покровск через южные окраины города. Для этого врагом были использованы неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман, из-за которого ничего не было видно.

Прямо сейчас в Покровске находится более 300 оккупантов с целью выхода на северные границы города с последующей попыткой окружить агломерацию.

Силы обороны продолжают выявлять и уничтожать группы врага в городских зданиях, несмотря на погодные условия. С начала ноября они ликвидировали в Покровске 162 оккупанта, а еще 39 были ранены.

Как отмечает Генштаб ВСУ в Telegram-канале, на Покровском направлении наши воины остановили 63 атаки российской армии в районах населенных пунктов Паньковка, Шахово, Красный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономическое, Мирноград, Новопавловка, Ровно, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное.

Фото: Facebook 7 корпуса ДШВ ВСУ.

Ранее мы сообщали, что РФ совершила около 200 тысяч военных преступлений.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!