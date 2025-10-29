РФ стянула 11 тысяч бойцов для попыток окружить Покровск — подробности

Командование 7 корпуса штурмовых рот Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных сил Украины обнародовало анализ возможных действий российских оккупантов в Покровской агломерации.

По данным корпуса, противник сосредоточил значительные силы для попытки оцепления города Покровск, но украинские защитники продолжают оборонную операцию и наносят урон врагу. Читай в материале детали данной операции.

Ситуация возле Покровска: детали от 7-го корпуса ДШВ ВСУ

Согласно сообщению, для реализации плана оцепления Покровской агломерации враг задействовал около 11 тысяч человек. Вражеские группы, которые смогли зайти в город, пытаются продвинуться на северо-запад и север от Покровска. В общей сложности в полосе ответственности корпуса противник накопил около 27 тысяч человек, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов.

Украинские воины активно противодействуют агрессору. За последние два дня в зоне ответственности корпуса ликвидировано 90 оккупантов, еще 42 ранены. Защитники уничтожили 1 бронетранспортер, 3 боевых машины пехоты, 3 автомобиля, 1 мотоцикл, а также сбили и посадили 158 дронов разных типов. Непосредственно в Покровске Силы обороны уничтожили 18 оккупантов.

Командование отмечает продолжение оборонной операции и призывает к финансовой поддержке, присоединению к технодесанту и вакансий для ИТ-специалистов.

Эта информация подчеркивает напряженность ситуации в Донецком направлении, где Покровск остается ключевым объектом российских атак. Украинские силы демонстрируют устойчивость, нанося урон врагу в технике и живой силе, несмотря на численное преимущество оккупантов.

