Незаметно прорвались в тыл врага! Филигранная операция ССО в Сумской области

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины (ССО ВСУ) провели блестящую операцию на Северо-Слобожанском направлении, уничтожив группу российских оккупантов. Читай в материале подробную историю уничтожения врага.

Очередной успех бойцов ССО: что известно

По данным официального Telegram-канала ССО, операторы незаметно проникли за линию фронта, на вражескую территорию, где их не ожидали. После разведки дроном группа перешла к прямому штурму: пулеметчик подавил огонь противника, снайпер ликвидировал укрывшихся врагов точными выстрелами, а другая подгруппа атаковала с близкого расстояния.

Результат — полное уничтожение дезориентированного врага. ССО захватили документы и средства связи, которые могут предоставить ценную разведывательную информацию. Операция завершилась успешной эксфильтрацией без потерь.

По данным Генштаба, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки произошло пять боевых столкновений: враг нанес 12 авиаударов, применил 32 ракеты и сбросил 28 КАБов, осуществил 164 обстрела, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

Неожиданные атаки ССО деморализуют оккупантов, нарушают их логистику и обеспечивают преимущество для ВСУ. Подобные операции способствуют сдерживанию российского наступления, особенно в условиях дефицита ресурсов у врага.

Эксперты отмечают: успех ССО основан на интеграции дронов, огневой поддержки и ближнего боя. Это не первая такая акция — ранее ССО ликвидировали высокопоставленных чиновников РФ и разрушали инфраструктуру в тылу. В контексте длительной войны эти операции поднимают моральный дух украинских воинов и общества.

Ранее в ВСУ также сообщили об успехах в Днепропетровской области — удалось освободить поселок Сичневое.

