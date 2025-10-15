Непомітно прорвались у тил ворога! Філігранна операція ССО на Сумщині

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України (ССО ЗСУ) провели блискучу операцію на Північно-Слобожанському напрямку, знищивши групу російських окупантів. Читай у матеріалі детальну історію знищення ворога.

Черговий успіх бійців ССО: що відомо

За даними офіційного Telegram-каналу ССО, оператори непомітно проникли за лінію фронту, на ворожу територію, де їх не очікували. Після розвідки дроном група перейшла до прямого штурму: кулеметник придушив вогонь противника, марксмен ліквідував укритих ворогів точними пострілами, а інша підгрупа атакувала зблизька.

Результат — повне знищення дезорієнтованого ворога. ССО захопили документи та засоби зв’язку, що можуть надати цінну розвідінформацію. Операція завершилася успішною ексфільтрацією без втрат.

За даними Генштабу, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках протягом останньої доби відбулося п’ять бойових зіткнень: ворог завдав 12 авіаударів, застосував 32 ракети та скинув 28 КАБів, здійснив 164 обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Несподівані атаки ССО деморалізують окупантів, порушують їхню логістику та забезпечують перевагу для ЗСУ. Подібні операції сприяють стримуванню російського наступу, особливо в умовах дефіциту ресурсів у ворога.

Експерти наголошують: успіх ССО базується на інтеграції дронів, вогневої підтримки та близького бою. Це не перша така акція — раніше ССО ліквідовували високопосадовців РФ та руйнували інфраструктуру в тилу. У контексті тривалої війни ці операції піднімають моральний дух українських воїнів і суспільства.

Раніше в ЗСУ також повідомили про успіхи на Дніпропетровщині — вдалося звільнити селище Січневе.

