Для тебе Війна в Україні

Непомітно прорвались у тил ворога! Філігранна операція ССО на Сумщині

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 15 Жовтня 2025, 11:00 2 хв.
успішна операція ссо
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь