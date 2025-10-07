ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині — бійці показали перші кадри

Військові провели успішну операцію в селі Січневе Дніпропетровської області, в результаті якого населений пункт повернули під контроль України.

Про це повідомляє прес-служба 141 окремої механізованої бригади. Бійці знищили близько 50 російських окупантів і взяли в полон ще вісім росіян.

Січневе на Дніпропетровщині під контролем України: деталі

В бригаді зауважили, що воїни штурмового підрозділу Шквал провели успішну операцію, тим самим довели свій професіоналізм.

На цих кадрах — не кіно, а реальна бойова робота. Це — успішні штурмові дії в селі Січневе, проведені бійцями 141-ї окремої механізованої бригади, — йдеться у повідомленні.

Там також додали, що звільнення Січневого — доказ ефективних наступальних дій України.

— Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю, — йдеться у повідомленні.

Січневе Дніпропетровської області на карті

Населений пункт розташований на межі Донецької та Дніпропетровської області.

В бойових діях все частіше використовують зброю українського виробництва. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що її кількість становить вже понад 40% від загальної кількості.

