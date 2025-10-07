ВСУ освободили Сичневое Днепропетровской области — бойцы показали первые кадры

Военные провели успешную операцию в селе Сичневое Днепропетровской области, в результате которой населенный пункт был возвращен под контроль Украины.

Об этом сообщает пресс-служба 141 отдельной механизированной бригады. Бойцы уничтожили около 50 российских оккупантов и взяли в плен еще восемь россиян.

Сичневое Днепропетровской области под контролем Украины: детали

В бригаде отметили, что воины штурмового подразделения Шквал провели успешную операцию, тем самым доказав свой профессионализм.

На этих кадрах — не кино, а реальная боевая работа. Это успешные штурмовые действия в селе Сичневое, проведенные бойцами 141 отдельной механизированной бригады, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что освобождение Сичневого — доказательство эффективных наступательных действий Украины.

— Мы не только держим оборону, но и уверенно идем вперед, освобождая свои территории и безжалостно уничтожая каждого заползшего на нашу землю клопа, — говорится в сообщении.

Сичневое Днепропетровской области на карте

Населённый пункт расположен на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

В боевых действиях все чаще используются оружие украинского производства. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что его уже более 40% от общего количества.

