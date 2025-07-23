Для тебе Війна в Україні

Сирський відверто: про дефіцит озброєння, Курську операцію і втрати Росії

Марія Дзюба, редакторка сайту 23 Липня 2025, 20:33
Сирський відверто: про дефіцит озброєння, Курську операцію і втрати Росії
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь