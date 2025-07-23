Сирський відверто: про дефіцит озброєння, Курську операцію і втрати Росії

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський, в інтерв’ю The Washington Post заявив про критичну ситуацію, в якій опинилися ЗСУ через гострий дефіцит озброєння.

Він також наголосив на значних викликах, пов’язаних із мобілізацією, та розповів про успіхи Курської операції.

Чому це важливо?

Сирський пояснює, що Україна гостро потребує такої підтримки, адже Росія цього літа посилила атаки, щоночі обстрілюючи українські міста ракетами та дронами.

Окрім того, на фронті ЗСУ стикаються з чисельною перевагою ворога і труднощами з мобілізацією нових бійців.

Ситуація загострилася настільки, що навіть Дональд Трамп, який раніше критикував допомогу Україні, схвалив новий план: тепер європейські країни зможуть купувати американську зброю для України.

Генерал Сирський наголошує: нові постачання систем ППО (Patriot, перехоплювачі дронів) допоможуть відбивати атаки.

А ракети середньої та більшої дальності (ATACMS, німецькі Taurus), якщо їх дозволять використовувати без обмежень дадуть змогу бити по інфраструктурі, яка виробляє російські ракети та дрони.

Це значно сповільнить ворога.

Вони б’ють практично по всьому — аеродромах, містах, інфраструктурі. Тому, звичайно, нам потрібні балістичні ракети, щоб ми могли дати ворогу гідну відсіч — каже Сирський про росіян.

Він сподівається, що позиція Трампа спростить цей процес.

Виклики для Головнокомандувача

Трамп у розмові із Зеленським 4 липня запитував, чи може Україна бити по Москві, чи Санкт-Петербургу, хоча потім і закликав цього не робити.

Проте це обговорення вже натякнуло на можливість скасування обмежень, на які Київ давно вказував.

Крім нестачі ППО та ракет, українським військам на передовій не вистачає 155-мм артилерійських снарядів та бронетехніки.

У нас дуже мотивовані та сміливі солдати, які можуть наступати але їм потрібні сучасні, надійні засоби захисту, — зазначив Сирський.

Генерал Сирський очолив ЗСУ в лютому 2024 року. Він відомий успішним плануванням Харківського контрнаступу у 2022 році, але також стикався з критикою за рішення тримати Бахмут у 2023 році.

Його призначення припало на період, коли російські сили були готові до значних проривів. Завдяки ЗСУ та дозволу США на удари ATACMS по прикордонних районах, наступ РФ на Харківщину вдалося стримати.

Сирський підкреслив, що публічні зусилля були спрямовані на пояснення необхідності застосування далекобійної зброї по території РФ.

Курська операція та мобілізація

Сирський розповів, що минуле літо було дуже важким.

Росія планувала інтенсивні наступи, зокрема на Сумщину, та нарощувала виробництво дронів.

Щоб відвернути увагу ворога, він з невеликою групою командувачів розробив план вторгнення в Курську область РФ.

Цей ризикований крок дозволив українським силам захопити близько 500 квадратних миль російської території.

Ця операція підняла бойовий дух, але критики вважають, що вона також зробила деякі ділянки фронту вразливими.

Майже через рік російський контрнаступ витіснив Україну майже з усіх раніше контрольованих частин Курської області.

Ворог також тисне на Донеччину і вперше намагається прорватися на Дніпропетровщину.

Сирський заявляє, що Курська операція була необхідною. За його словами, близько третини керованих авіабомб Росії було використано в Курській області, а не в Україні.

Там же вперше з’явилися російські волоконно-оптичні дрони та, ймовірно, північнокорейські війська (близько 20 000), які поки не брали участь у боях в Україні.

Операція призвела до загибелі або поранення щонайменше 80 000 російських військових, українські втрати були значно меншими.

Щодо мобілізації, Сирський визнає, що це дуже чутлива інформація, і Росія активно протидіє цим зусиллям.

Експерименти з мобілізацією молоді (18-24 роки) на річні контракти показали, що основною мотивацією для них є гроші.

На свій 60-й день народження цього тижня Сирський досягає пенсійного віку, але сміється з ідеї відставки.

Він каже, що може зробити 100 віджимань і відчуває особисту відповідальність за захист України.

Раніше ми повідомляли, що Сили оборони України зупинили просування РФ на Сумщині. Деталі операції та коментарі від командувача Сирського читай в нашому матеріалі.

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