РФ стягнула 11 тисяч бійців для спроб оточити Покровськ — подробиці

Командування 7 корпусу Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних сил України оприлюднило аналіз ймовірних дій російських окупантів у Покровській агломерації.

За даними корпусу, противник зосередив значні сили для спроби оточення міста Покровськ, але українські захисники продовжують оборонну операцію та завдають втрат ворогу. Читай в матеріалі деталі цієї операції.

Ситуація біля Покровська: деталі від 7 корпусу ДШВ ЗСУ

Згідно з повідомленням, для реалізації плану оточення Покровської агломерації ворог задіяв близько 11 тисяч осіб. Ворожі групи, які змогли інфільтруватися в місто, намагаються просунутися на північний захід та північ від Покровська.

Загалом у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ противник накопичив близько 27 тисяч осіб, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат і мінометів.

Українські воїни активно протидіють агресору. За останні два дні в зоні відповідальності корпусу ліквідовано 90 окупантів, ще 42 поранено. Захисники знищили 1 бронетранспортер, 3 бойові машини піхоти, 3 автомобілі, 1 мотоцикл, а також збили та посадили 158 дронів різних типів. Безпосередньо в Покровську Сили оборони знищили 18 окупантів.

Командування наголошує на продовженні оборонної операції та закликає до фінансової підтримки, приєднання до технодесанту та ІТ-фахівців.

Ця інформація підкреслює напруженість ситуації на Донецькому напрямку, де Покровськ залишається ключовим об’єктом російських атак. Українські сили демонструють стійкість, завдаючи втрат ворогу в техніці та живій силі, попри чисельну перевагу окупантів.

