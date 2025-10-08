“Если бы не мы — они бы уже зашли”: оборона Константиновки глазами бойцов

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Так называемое российское летнее наступление продолжается, а аналитики говорят о ползучей оккупации — враг продвигается небольшими группами вдоль всей линии фронта — от Лимана до границ Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Ситуация остается крайне напряжённой.

О ситуации на фронте — в сюжете Фактов ICTV.

Константиновка под постоянным огнем

За последние три дня журналист побывал вдоль линии фронта — от Константиновки до Покровска. У Константиновки бои не стихают ни днем, ни ночью. Российские войска пытаются захватить город уже больше года.

Сначала оккупанты пытались обойти Константиновку, однако теперь штурмуют ее в лоб, одновременно нанося удары управляемыми авиабомбами. Попасть в город сейчас почти невозможно — он находится под постоянными авиаударами, артобстрелами и атаками дронов. Константиновка фактически каждый день превращается в новый Бахмут: российские бомбы уничтожают социальную инфраструктуру и жилые кварталы, оставляя после себя лишь руины.

Боец 49 отдельного штурмового батальона Карпатская Сечь рассказывает, как удерживают оборону:

— Дали задание — сказали: надо, значит надо. Ну, должны. Если не мы, то они бы сюда уже зашли. За пару дней мы их нашли. Предлагали сдаться — не отвечали вообще. Пятнадцать минут пробовали — и начали уже их дроном атаковать, сбросами, выкуривать гранатами.

Доброполье: эвакуация и разрушения

На Добропольском направлении Силы обороны ведут контрнаступательные действия, чтобы ликвидировать продвижение российских войск, которое произошло 11 августа. Тогда враг смог продвинуться почти к городу Доброполье.

Украинским защитникам удалось отбросить противника и взять несколько вражеских групп в “котлы”, но угроза все еще сохраняется.

Город Доброполье находится под постоянными обстрелами.

Объявлена эвакуация — коммунальщиков и медиков там уже нет, однако часть людей все равно остается.

Город постоянно подвергается ударам управляемыми авиабомбами. Только по одной больнице российские войска за день сбросили более семи боеприпасов.

Среди тех, кто не покинул свой дом, — Людмила. Она каждый день приходит к своему разрушенному дому:

Видите, все вылетело, мебель валяется. Уехали неделю назад, потому что страшно было. Еще ничего не разбито, но прилет за прилетом — жутко страшно. Вы же понимаете, что творится.

Покровское направление: ожесточенные бои и логистика под огнем

На Покровском направлении ситуация не менее тяжелая.

— Фактически туда уже невозможно заехать. Добраться на позиции можно только пешком. Чтобы вы понимали — нашим бойцам даже до самого Покровска иногда приходится идти 20 км пешком, а потом на позициях преодолевать еще 10–15 км, — делится Корниенко.

Россияне стараются перерезать логистику, активно используя свои дроны, в частности операторов из группы Rubon.

В эти минуты десантники 25 Сичеславской бригады ведут ожесточенные бои, уничтожая врага, который пытается закрепиться среди руин.

Боец Дмитрий, на счету которого не одна сотня ликвидированных россиян, объясняет тактику врага:

— Это характерно для направления Покровска — небольшие группы запрыгивают в какие-то здания, пытаются закрепиться. Мы сразу наносим огневое поражение. Они в руинах прячутся, потому что это для них идеальное место.

Он вспоминает один из дней:

— На Котлино это было три десятка плюс за 12 часов — 200–300 в итоге. Бывают такие дни, когда они просто идут отовсюду. Куда бы ни вылетел — посадка, открытая местность, везде враг. Так, чтобы некуда было отработать — такого не бывало.

Главная проблема сейчас — вражеские дроны и нарушенная логистика.

— Подойти к фронту на 10 км пешком — это уже проблема. Везде дежурят наблюдатели, “ждуны”. А техникой не подъедешь: уже за 20 км от фронта работает РЭБ, но даже это не помогает — их оптоволокно дотягивается и туда, — говорит Дмитрий.

Захват Покровска имеет для врага символическое значение, поэтому они бросают все новые силы на этот участок фронта.

После тяжелых боев на Донбассе украинские силы продолжают проводить локальные контрнаступательные действия на других направлениях.

Также военные провели успешную операцию в селе Сичневое на Днепропетровщине, в результате которой населенный пункт был возвращен под контроль Украины.

