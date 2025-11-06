Россия совершила почти 200 тысяч военных преступлений — Офис Генпрокурора

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ совершила почти 200 тысяч военных преступлений — об этом сообщает Офис генпрокурора.

Читай в материале подробнее о преступлениях и как Россия совершает их все чаще.

Почти 200 тысяч военных преступлений РФ — что известно

Эти данные были представлены представителям Независимой международной комиссии ООН по расследованию в Украине на встрече, где обсуждались масштабы преступлений и необходимость привлечения к ответственности не только исполнителей, но и политического и военного руководства РФ.

Заместитель Генерального прокурора Андрей Лещенко говорит:

То, что мы видим, — это планируемая государственная политика уничтожения украинской нации. Именно поэтому наши расследования сосредоточены не только на исполнителях, но прежде всего на политическом и военном руководстве государства-агрессора.

В общей сложности объявлены подозрения 1029 российским военнослужащим, в суд направлено 747 обвинительных актов, а 206 человек уже осуждены.

Особое внимание уделено атакам на гражданское население. За первые девять месяцев текущего года зафиксировано более 5000 атак дронами на гражданских, что вдвое больше, чем за предыдущий год.

Начальник департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Руд отметил, что эти действия имеют признаки преступлений против человечности. На временно оккупированных и прифронтовых территориях систематически применяется сила против гражданских, включая депортации.

В ходе встречи с комиссией ООН украинская сторона обсудила последний отчет комиссии, документирующий многочисленные случаи насилия. Участники подчеркнули важность обмена данными для полного и объективного фиксирования преступлений РФ.

Раньше мы писали, как под массированными атаками РФ живет несокрушимый Купянск.

Фото: ГСЧС

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!