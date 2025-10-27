“Медленная смерть” Купянска: как город выживает под ежедневными обстрелами

Купянск, город на севере Харьковской области, становится символом трагедии украинских прифронтовых городов, постепенно разрушающихся под давлением российской агрессии.

Читай в материале, как сейчас выживает Купянск, в то же время медленно приходя в упадок.

Купянск: история с начала полномасштабного вторжения

Купянск был оккупирован российскими войсками в первые месяцы полномасштабного вторжения, но освобожден в сентябре 2022-го почти без повреждений, когда враг отступил к границе. Однако с этого времени Москва пытается вернуть контроль, применяя авиационные и артиллерийские удары.

Согласно репортажу The Guardian, с апреля 2024 года российские силы продвинулись вблизи города. По словам мэра Андрея Беседина, с июня базирующегося в Харькове, ситуация в городе критическая:

Россияне пытаются захватить город каждый день. Они вывесили флаги в окрестностях и утверждают, что взяли его, но он остается под украинским контролем.

Сейчас в городе ничего не работает — нет газа, электричества, магазинов или социальных служб.

— Медленная смерть Купянска является метафорой для других городов на передовой Украины, перемолотых зубами медленного комбайна российского насилия, — говорят в издании.

Эвакуации из Купянска продолжаются каждый день, однако многие жители города колеблются из-за финансовых проблем. Любовь Лобунец, 77-летняя бывшая медсестра, эвакуировали в августе после удара по ее пятиэтажке:

Я не знаю, была ли это российская ракета или бомба, но пожар дошел до моего этажа, и я не могла выйти через поврежденную дверь… За месяцы перед отъездом еще работали несколько магазинов, но в последний месяц почти все закрылось. Все социальные службы были эвакуированы.

Жизнь возле фронта без ничего: как выживают жители города

Жизнь в Купянске — это постоянная опасность из-за широкого использования дронов, что делает передвижение, особенно на транспорте, рискованным.

Капитан Цезарь из 15 бригады отмечает:

С конца июля россияне начали использовать газовые трубы для продвижения, но теперь все выходы под нашим контролем. Мы не потеряли ни одной позиции с момента прибытия и даже имеем небольшие успехи в оттеснении.

Он добавляет, что после украинского контрнаступления в 2023 году война не двигается никуда для обеих сторон, а потеря Купянска как логистического и железнодорожного хаба стала бы стратегическим провалом.

Город, когда-то объявленный городом-героем президентом Владимиром Зеленским, сейчас иллюстрирует массовый отток населения, коллапс инфраструктуры и патовую войну.

