“Хлеб везде валяется”: РФ уничтожает последние магазины в прифронтовых селах под Днепром

Покровская сельская община в Никопольском районе Днепропетровской области оказалась в эпицентре российских атак: ежедневные обстрелы дронами, КАБами и Градами разрушают инфраструктуру и заставляют людей эвакуироваться.

Накануне враг уничтожил последний крупный супермаркет, работавший для поддержки жителей, оставив поселок без ключевого источника продуктов. Эвакуационные группы ежедневно вывозят десятки людей, но сотни остаются, пытаясь выстоять, несмотря на опасность.

Россия уничтожает все: как люди живут в прифронтовых селах

С каждым визитом в общину заметны новые разрушения: разбитый центр, поврежденные жилища, сгоревшие автомобили. Магазины массово закрываются, а хлеб иногда невозможно купить. Жители запасаются продуктами, пока есть возможность, потому что пенсии не довозят из-за обстрелов.

Я вышла капусту купить на борщ, если есть, и морковку. Пять булок купила наперед, пока свет есть, забросила в холодильник и из холодильника вытаскиваю, — рассказывает местная жительница.

Галина потратила последнюю сотню гривен на закупки и едва пережила ночь под обстрелами. Она не планирует эвакуироваться, подкармливает соседских собак и спит в коридоре для безопасности:

С одиннадцати вечера и до четырех часов утра нас покрывали всем, чем хотели. И Градами, и Шахедами, и не знаю чем.

Несмотря на опасность, некоторые пытаются зарабатывать. Роман с передвижной коптильней продает копченое мясо. Он переселялся трижды и готовится к четвертому разу.

Другие живут в разбитых домах. Пани Зинаида с мужем чудом выжили после попадания Шахеда. Они уже потеряли дом в Гуляйполе, где обстрел убил дочь. Уезжать не планируют из-за малых пенсий:

Прилетел Шахед, попал в асфальт… тут дверь вылетела, окна вылетели.

Уничтожение супермаркета АТБ стало ударом: из-за прямого попадания дронов магазин выгорел дотла, продукты обгоревшие валяются на земле.

Хлеб везде валяется, такова картинка. Оно дом напротив людей, ни у кого нет окон, — комментирует местный.

Теперь жителям угрожают не только обстрелы, но и голод и холод: маленькие магазины закрываются.

Община упорно держится, но ситуация критическая. Власти призывают к эвакуации, особенно семей с детьми. Обстрелы не прекращаются, разрушая последнее, что осталось от мирной жизни.

