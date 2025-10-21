Более тысячи вызовов за 10 дней: в Днепре мужчина “закидал” звонками скорую помощь

Житель Днепра более тысячи раз всего за 10 дней позвонил по телефону на горячую линию экстренной медицинской помощи. Как рассказали в эфире телемарафона, мужчина жаловался то на боли в глазах, то на боли в ногах, то на подавленное настроение.

Диспетчеры направляли пациента к семейному врачу, но он настаивал на вызове бригады и снова набирал экстренную линию. Существует ли ответственность за такие действия и какие штрафы предусмотрены — читай дальше в материале.

Мужчина “забросал” звонками скорую помощь в Днепре

Первый звонок в диспетчерскую поступил 18 сентября и с тех пор днепрянин не переставал звонить по телефону.

— Их нельзя сосчитать, потому что звонков было очень много. Только он выключался, или мы выключались после разъяснения его состояния, буквально через несколько минут он снова звонил, — говорит диспетчер Диана.

Мужчина звонил по большей части под вечер и ночью. Несмотря на частые звонки, пытались успокоить днепрянина.

Мы слышали от него, что ему нужна помощь, хотя у него в доме расположена поликлиника.

Однако настоящий рекорд звонков произошел в течение трех дней. Тогда он позвонил по телефону на горячую линию 467 раз.

— Он звонил по поводу эмоционального возбуждения и перегрузки: глаза болят, ноги, тело. Что ему плохо, что у него проблемы с правоохранительными органами, — рассказывает старшая фельдшер Центральной оперативной диспетчерской Ольга Новоселова.

Несмотря на то, что такой вызов в экстренной службе не профильный, к мужчине дважды выехал экипаж скорой. Однажды он не открыл дверь, а еще один раз у него просто поднялось давление.

Но в диспетчерской напоминают, что повышенное давление не повод обращаться к экстренной медицинской помощи. Очень часто из-за подобных звонков не хватает бригад для спасения тех, кто действительно нуждается в медиках.

В день в диспетчерскую Днепропетровской области поступает около 2,5 тысячи звонков, но скорые выезжают только в 40% случаев. С начала большой войны там отказались от неэкстренных и непрофильных запросов.

Повышение давления или высокая температура не является поводом для вызова медиков. Для таких случаев в зале работает врач-консультант. И даже с этой помощью все бригады часто заняты. Не хватает и диспетчеров. А кроме запросов на медицинскую помощь, они нередко сталкиваются с грубостью и агрессией.

Сознательно ложные вызовы скорой несут за собой ответственность. За них предусмотрен штраф до 3400 гривен.

Раньше мы рассказывали, за сколько времени должна приехать скорая во время войны.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!