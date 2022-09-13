Как быстро должна приехать скорая во время войны — объясняет Минздрав

Карета скорой помощи — это автомобиль, который в критических ситуациях доставляет людей в больницу в случае ухудшения здоровья. Название говорит само за себя: оказывается скорая неотложная помощь. Но многие не знают, существуют ли признанные нормы по времени приезда врачей на место вызова.
Минздрав объяснил, существуют ли временные нормы приезда врачей.
На критические обращения скорая должна приезжать в течение десяти минут. На экстренные — 20.
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Скорая помощь может опоздать или ехать дольше, если на улице плохие погодные условия, пробки или усложненная эпидемиологическая ситуация.
В условиях военного положения в случае активных боевых действий на территории, с которой поступил вызов, выезд бригады будет отсрочен до прекращения угрозы.
В условиях военного положения в случае активных боевых действий на территории, с которой поступил вызов, выезд бригады будет отсрочен до прекращения угрозы.
В условиях войны правила оказания медицинской помощи тоже претерпевают изменения: ВПЛ могут обратиться в любую больницу за медицинской помощью. Об этом мы рассказывали тебе ранее.
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