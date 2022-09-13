Как быстро должна приехать скорая во время войны — объясняет Минздрав

Карета скорой помощи — это автомобиль, который в критических ситуациях доставляет людей в больницу в случае ухудшения здоровья. Название говорит само за себя: оказывается скорая неотложная помощь. Но многие не знают, существуют ли признанные нормы по времени приезда врачей на место вызова.

Минздрав объяснил, существуют ли временные нормы приезда врачей.

Когда приедет скорая: тип обращения

Критические обращения — сопровождаются отсутствием или неэффективным дыханием, признаками массивного кровотечения или кровопотери.

— сопровождаются отсутствием или неэффективным дыханием, признаками массивного кровотечения или кровопотери. Экстренные обращения — сопровождаются нарушением сознания, признаками кровотечения, признаками острого коронарного синдрома, признаками острого мозгового инсульта, расстройствами дыхания.

— сопровождаются нарушением сознания, признаками кровотечения, признаками острого коронарного синдрома, признаками острого мозгового инсульта, расстройствами дыхания. Неэкстренные вызовы — пациент нуждается в оценке состояния здоровья, однако его состояние не является неотложным, а отсрочка оказания медицинской помощи не приведет к ухудшению его состояния.

— пациент нуждается в оценке состояния здоровья, однако его состояние не является неотложным, а отсрочка оказания медицинской помощи не приведет к ухудшению его состояния. Непрофильные обращения — состояние пациента не является неотложным и не требует оказания медицинской помощи на месте.

На критические обращения скорая должна приезжать в течение десяти минут. На экстренные — 20.

Что влияет на время приезда кареты скорой помощи

Скорая помощь может опоздать или ехать дольше, если на улице плохие погодные условия, пробки или усложненная эпидемиологическая ситуация.

В условиях военного положения в случае активных боевых действий на территории, с которой поступил вызов, выезд бригады будет отсрочен до прекращения угрозы.

Как вызвать скорую в Украине и за границей

В условиях войны правила оказания медицинской помощи тоже претерпевают изменения: ВПЛ могут обратиться в любую больницу за медицинской помощью. Об этом мы рассказывали тебе ранее.

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