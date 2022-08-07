Право переселенцев на первичную медицинскую помощь: как получить и что делать в случае отказа

Более 15% украинцев стали вынужденными внутренними переселенцами. В условиях постоянного стресса, ограниченном доступе к медицинским услугам могут обостриться хронические заболевания. Поэтому так важно, чтобы на новом месте переселенцы смогли получить медицинскую помощь.

В Минздраве рассказали, где и какую помощь могут получить переселенцы и что делать в случае отказа.

Где и как переселенцы могут получить медицинскую помощь

Внутренние переселенцы могут получить первичную медицинскую помощь по месту жительства даже без регистрации. Для этого переселенцам необязательно иметь подписанную декларацию с врачом, это не является основанием для отказа в оказании первичной медицинской помощи.

Если больница способна обеспечить лечение во время войны, то медучреждение должно принять переселенцев.

Какие медицинские услуги могут получить переселенцы

Внутренние переселенцы могут обратиться к терапевту/педиатру/семейному врачу и получить следующие услуги:

динамическое наблюдение за состоянием здоровья;

диагностику и лечение заболеваний;

базовые тесты и анализы;

направление к врачам узкой специализации или на обследование;

паллиативную помощь;

рецепты по программе Доступные лекарства и инсулин (если это повторный рецепт);

прививки в соответствии с календарем профилактических прививок.

В Минздраве отмечают: медучреждения, работающие по программе медицинских гарантий (ПМГ), должны оказывать необходимую медицинскую помощь бесплатно.

Что делать, если отказывают в медицинской помощи

Прежде всего, переселенцы должны обратиться с заявлением к главному врачу или медицинскому директору больницы. Если он (она) тоже отказывают в оказании помощи, то надо написать жалобу в Департамент здравоохранения в конкретном городе или регионе.

Если даже так не удается решить проблему, то следует подать жалобу в НСЗУ. Это можно сделать через контакт-центр 16-77 или написать письмо по почтовому адресу: г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 19, Индекс 04073 (электронная почта [email protected]).

Миллионы украинцев уехали за границу в поисках безопасности, им также нужны качественные медицинские услуги. Раньше мы рассказывали, как и где украинцам получить медицинскую помощь за границей.

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