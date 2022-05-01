Как и где украинцам получить медицинскую помощь в Румынии, Чехии и Польше

Более четырех миллионов украинцев вынуждены были покинуть родную страну в поисках безопасности. Когда люди собирали вещи, не все взяли с собой аптечку, брали только документы и деньги. Но лекарства и медицинская помощь нужны всем.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, как можно получить медицинскую помощь за рубежом.

Румыния

Как украинцам получить медицинскую помощь в Румынии

Румыния приютила украинцев и пытается обеспечивать их первым необходимым, в частности, оказывать медицинскую помощь.

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Бесплатная медицинская помощь и услуги по уходу, подобные тем, которые предоставляются гражданам Румынии, действуют в течение 90 дней, если въезд в Румынию соответствует законодательству. То есть, вы пересекли границу с биометрическим паспортом.

Граждане Украины, которые не пользуются формой международной защиты, но имеют право на законное проживание, получат услуги при условии оплаты медицинских взносов с дохода, полученного по месту работы. Или если уплатили взнос на социальное страхование.

Граждане, которые ищут убежище в Румынии, могут получить первичную медицинскую помощь и лечение. Неотложную медицинскую помощь в стационаре, а также безвозмездную медицинскую помощь и лечение в случае острых или хронических заболеваний, которые угрожают жизни.

Где можно получить бесплатную медицинскую помощь в Румынии

Бесплатную медицинскую помощь гражданам Украины предоставляют следующие частные клиники Румынии:

Medlife www.medlife.ro

Regina Maria www.reginamaria.ro

Medicover www.medicover.ro

Sanador www.sanador.ro

Бесплатные медицинские консультации на украинском языке доступны по телефону 004 037 378 78 05.

Чешская республика

Как украинцам получить медицинскую помощь в Чехии

В Чехии работает система общеобязательного медицинского страхования для всех граждан страны и находящихся на ее территории иностранцев.

Украинцы, получившие временную защиту в Чехии, имеют право на такие же безвозмездные услуги в рамках государственной программы медицинского страхования, как и граждане Чехии.

Временно переселенные лица, не имеющие работы, получают медицинское обслуживание бесплатно — оплачивает услуги Чешское государство.

Оформить страховку следует после получения временной защиты. Сделать это можно в следующих учреждениях:

непосредственно в Региональных центрах помощи Украине, при которых есть представители страховой VZP;

онлайн на сайте VZP или OPZ;

в отделениях страховых компаний VZP, просмотреть адреса можно на сайте.

Украинцы, которые еще не оформили временную защиту, могут получить бесплатную медицинскую помощь у врачей-волонтеров, которых можно найти на сайте www.lekariproukrajinu.cz. Среди них есть врачи, которые говорят на украинском и русском языках.

Безвозмездную неотложную медицинскую помощь можно получить и без страховки в государственных больницах Чехии. Список и контакты таких учреждений указаны на сайте Министерства здравоохранения Чехии.

Информационная линия Министерства здравоохранения для украинцев: +420226201221. Операторы разговаривают на украинском.

Республика Польша

Как украинцам получить медицинскую помощь в Польше

Украинцы, прибывшие в Польшу с началом полномасштабной войны, имеют право на безвозмездную медицинскую помощь на уровне с гражданами страны.

Кроме того, украинцы, которые намерены остаться в Польше на определенный период, могут получить PESEL — аналог украинского идентификационного номера.

Он предоставляет доступ к услугам сферы здравоохранения на постоянной основе, социальной помощи и т.д.

Польша предоставила украинцам бесплатный доступ к медицинской помощи на всех уровнях:

базовая медицинская помощь — визиты к семейным врачам, вызов скорой;

специализированная амбулаторная помощь;

диагностические исследования (по направлению врача);

лечение в стационаре;

психиатрическое лечение;

реабилитация (кроме курортов);

стоматологические сервисы.

Найти медицинское учреждение можно по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 800190590.

В случае необходимости в неотложной медицинской помощи пациент может вызвать скорую помощь. Но важно помнить, что это касается только случаев, когда существует угроза жизни или здоровью.

Номер вызова скорой помощи — 999.

Для удобства украинцев Министерство здравоохранения Польши разработало специальный медицинский словарь.

В Польше работает также система реимбурсации лекарств, аналог украинских Доступных лекарств. Это означает, что пациенты могут получить в аптеках лекарства безвозмездно или с доплатой.

Ранее мы рассказывали о польских аналогах украинских лекарств. Это тебе понадобится, если не взял(-а) с собой аптечку.