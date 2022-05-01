Здоровье и красота

Как и где украинцам получить медицинскую помощь в Румынии, Чехии и Польше

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 мая 2022, 19:00
Медична допомога за кордоном
Фото: Pexels

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