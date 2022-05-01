Як і де українцям отримати медичну допомогу в Румунії, Чехії та Польщі

Понад чотири мільйони українців змушені були покинути рідну країну в пошуках безпеки. Коли люди збирали речі, не всі могли взяти аптечку, брали тільки документи та гроші. Але ліки та медична допомога потрібні всім.

У Міністерствы охорони здоров’я України повідомили, як можна отримати медичну допомогу за кордоном.

Румунія

Хто може отримати медичну допомогу в Румунії

Румунія прихистила українців та намагається забезпечувати їх необхідним, зокрема надавати медичну допомогу.

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Безоплатна медична допомога та послуги з догляду, подібні до тих, які надаються громадянам Румунії, протягом 90 днів, якщо в’їзд до Румунії відповідає законодавчим умовам. Тобто перетин кордону відбувся з біометричним паспортом.

Громадяни України, які не користуються формою міжнародного захисту, але мають право на законне проживання, отримають послуги зі сплатою медичних внесків із доходу, отриманого за місцем роботи. Або, якщо сплатили внесок на соціальне страхування.

Громадяни, які шукають притулку в Румунії, можуть отримати первинну медичну допомогу та лікування. Невідкладну медичну допомогу в стаціонарі, а також безоплатну медичну допомогу та лікування у випадках гострих або хронічних захворювань, що загрожують життю.

Де можна отримати безоплатну медичну допомогу в Румунії

Безоплатну медичну допомогу громадянам України надають наступні приватні клініки Румунії:

Medlife www.medlife.ro

Regina Maria www.reginamaria.ro

Medicover www.medicover.ro

Sanador www.sanador.ro

Безоплатні медичні консультації українською мовою доступні за телефоном 004 037 378 78 05.

Чеська республіка

Як отримати право на медичну допомогу в Чехії

У Чехії працює система загальнообовʼязкового медичного страхування для всіх громадян країни та іноземців, які перебувають на її території.

Українці, які отримали тимчасовий захист у Чехії, мають право на такі саме безоплатні послуги в рамках державної програми медичного страхування, як і громадяни Чехії.

Для тимчасово переселених осіб, які не мають роботи, медичне обслуговування є безоплатним — гроші за нього сплачує Чеська держава.

Оформити страховку слід після отримання тимчасового захисту. Зробити це можна у таких установах:

безпосередньо в Регіональних центрах допомоги Україні , при яких є представники страхової VZP;

онлайн на сайті VZP або OPZ ;

у відділеннях страхових компаній VZP, переглянути адреси можна на сайті .

Українці, які ще не оформили тимчасовий захист, можуть отримати безоплатну медичну допомогу у лікарів-волонтерів, яких можна знайти на сайті www.lekariproukrajinu.cz. Серед них є лікарі, які розмовляють українською та російською мовами.

Безоплатну невідкладну медичну допомогу можна отримати й без страховки в державних лікарнях Чехії. Перелік та контакти таких закладів зазначені на сайті Міністерства охорони здоровʼя Чехії.

Інформаційна лінія Міністерства охорони здоров’я для українців: +420226201221. Оператори розмовляють українською.

Республіка Польща

Як отримати медичну допомогу в Польщі

Українці, які прибули у Польщу з початком повномасштабної війни, мають право на безоплатну медичну допомогу на рівні з громадянами країни.

Крім того, українці, які мають намір залишитися в Польщі на певний період, можуть отримати номер PESEL — аналог українського ідентифікаційного номера.

Він надає доступ до послуг сфери охорони здоров’я на постійній основі, до соціальної допомоги тощо.

Польща надала українцям безоплатний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях:

базова медична допомога — візити до сімейних лікарів, виклик швидкої;

спеціалізована амбулаторна допомога;

діагностичні дослідження (за направленням лікаря);

лікування в стаціонарі;

психіатричне лікування;

реабілітація (крім курортів);

стоматологічні послуги.

Знайти медичний заклад можна за телефоном безоплатної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590.

У разі потреби у невідкладній медичній допомозі, пацієнт може викликати швидку допомогу. Але важливо пам’ятати, що це стосується лише випадків, коли існує загроза життю або здоров’ю.

Номер виклику швидкої допомоги — 999.

Для зручності українців Міністерство охорони здоров’я Польщі розробило спеціальний медичний словник.

У Польщі працює також система реімбурсації ліків, аналог українських Доступних ліків. Це означає, що пацієнти можуть отримати в аптеках ліки безоплатно або з доплатою.

Раніше ми розповідали про польські аналоги українських ліків. Це тобі знадобиться, якщо не взяв(-ла) з собою аптечку.