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Українці за кордоном під час війни. Олександра Каленюк розповіла про життя в Румунії та неймовірне ставлення місцевих до біженців

Евеліна Гурницька, журналістка-фрилансерка сайту 28 Квітня 2022, 17:00
Українці за кордоном під час війни. Олександра Каленюк розповіла про життя в Румунії та неймовірне ставлення місцевих до біженців

Ексклюзиви
Українці за кордоном під час війни. Олександра Каленюк розповіла про життя в Румунії та неймовірне ставлення місцевих до біженців
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