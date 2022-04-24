Українці за кордоном під час війни. Дарія Котєльнікова розповіла про життя в Молдові, Румунії та Італії

Ми підготували для тебе пʼять історій про українських біженців у різних країнах.

Пишемо про їхнє нове життя, побут і людей навколо, про допомогу держави та волонтерів, про роботу, школу чи садок для дітей.

Про ситуації, що неймовірно вразили. Про все.

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Перші дві розповіді — про харківʼянку Аліну та ужгородку Ірину в Німеччині.

А цього разу — про Дарію Котєльнікову.

Вона — з Херсона. Продовжує працювати диджитал-редакторкою для харківського Gwara Media.

Зі своїм хлопцем та його братом поїхали до Молдови, далі — до Румунії, а зрештою осіли в Італії. Чоловіки мешкали в Україні, проте вони є іноземцями, тому спокійно могли виїхати.

Молдова

Отже, другого дня війни, 25 лютого, вони втрьох прибули на своєму авто до Молдови. Попередньо за пʼять хвилин зібрали речі. Чималих черг ще не було.

На кордоні відразу пропонували безкоштовні SIM-картки з безплатними хвилинами, смс, інтернетом. Навіть роздрукували інструкцію, як активувати мобільний пакет.

Вже тоді в країні перебувало багато біженців із України, тому вкрай важко було знайти житло. Першого вечора компанія вирішила заночувати в авто.

— На автостоянці нас знайшла поліція і каже: “Ми вас проведемо до центру для біженців з України”. І вони нас із мигалками провели крізь увесь Кишинів. Це була третя ночі.

Там були комфортні умови: багато простору, їжа, питна вода, душ, чотири ліжка в кімнаті, що якраз оптимально для Даші з друзями.

Наступного дня волонтери тричі приносили страви. Серед милих дрібниць — безкоштовна їжа в Макдональдсі за наявності українського паспорта.

Далі українці шукали житло, а вже в перші дні війни ціни на квартири в Молдові суттєво зросли.

За словами місцевих журналістів, донедавна квартиру можна було орендувати за $400-500/місяць, а наприкінці лютого 2022-го — за $1000.

Щоб мати апартаменти за досить прийнятну ціну, необхідно підписати договір щонайменше на рік, в іншому разі — тільки подобово.

Водночас на сайті 999 (на кшталт OLX) є окремий розділ із пропозиціями для біженців з України.

— Десь була просто символічна ціна, десь — взагалі безкоштовно. Але це треба було моніторити, ловити, бо оголошення зʼявилося десять хвилин тому, і вже хтось встиг його забронити.

Загалом герої нашої публікації перебували в Кишиневі понад два тижні, орендували квартиру власним коштом.

Даша каже, що країна має суттєву перевагу — там можна жити з адекватною українською зарплатою, якщо продовжуєш працювати онлайн.

Проте вони неодмінно планували їхати далі, адже в Молдові впровадили надзвичайну ситуацію. А їм було важливе авіасполучення, щоб у разі потреби полетіти до рідних.

Румунія та Італія

Далі життя привело до Румунії з планом дістатися Італії.

На кордоні з Румунією також зустрічали волонтери, пропонували їжу, чай. Прикордонники допомагали порадами і швидко пропускали.

— Я знаю, що в Румунії українців могли поселяти на кілька днів у готелі. Ми не користувалися цією послугою, але знаємо, що тоді була така можливість.

Кінцева мета — Італія. На вʼїзді зустріли поліцейські зі словами “круто, проїжджайте”. Обрали місто Імперія в регіоні Лігурія.

Наразі Даша з хлопцями клопотають щодо отримання тимчасового захисту. Побут організували власними силами.

Була пропозиція підписати контракт оренди щонайменше на три роки, але це не варіант. Тож знайшли дім через сервіс Airbnb.

Чому дім? Щоби могти приймати гостей з України та інших країн.

Важливо, що ціна оренди в цьому регіоні Італії до літа зростає, тож у квітні власник виставив більший рахунок.

У березні з усіма комісіями було €1200, а в квітні прийшло сповіщення про €1800.

А потім господар передумав і залишив попередню суму.

До речі, його мама працює в Червоному Хресті, їздила в Україну й допомагала вивозити звідти людей з інвалідністю та дітей.

Даша мовить, що місцеві завжди готові допомогти новим мешканцям, одна жінка навіть розплакалася при знайомстві. Локальна крамниця дарує одяг переселенцям. В офіційних структурах є перекладач із англійської — саме для українців, адже в цьому регіоні мало чиновників знають англійську.

Дівчина потоваришувала з переселенками з Донеччини, які приїхали сюди з волонтерами на автобусі і їх прийняв місцевий. Безкоштовно, але вони іноді допомагають йому з хатньою роботою.

Українські біженки тричі на тиждень мають безоплатні тригодинні уроки італійської при католицькій церкві, їх туди возить господар житла.

— І взагалі, якщо в Італії потрібна якась допомога, то завжди можна звернутися в католицьку церкву. Вона допомагає з житлом, безкоштовним вивченням мови.

Даша розповіла про Італію, а ось історія Ірини та її дітей — про життя в Німеччині, школу та волонтерство.