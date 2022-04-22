Розповіді

Українці за кордоном під час війни. Ірина Міллер — про Німеччину, волонтерство і навчання синів

Евеліна Гурницька, журналістка-фрилансерка сайту 22 Квітня 2022, 08:00
Українці за кордоном під час війни. Ірина Міллер — про Німеччину, волонтерство і навчання синів

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