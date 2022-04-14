Як перейти з дітьми на українську мову в побуті — поради зіркової мами Наталки Денисенко

Після початку повномасштабної війни багато українців, які завжди у побуті розмовляли російською, тепер переглянули свої погляди на мову агресора та намагаються перейти на чисту солов’їну.

Звичайно, цей процес вимагає неабияких вольових зусиль, проте коли людина робить це свідомо, то знає, заради чого. Але як пояснити дітям, чому батьки різко стали розмовляти інакше, ніж зазвичай, та як привчити малюків спілкуватися українською?

Українська акторка Наталка Денисенко з родиною вже понад місяць практикує українську мову в побуті та поділилася в Instagram власними лайфхаками та пережитим досвідом.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Поясніть дитині, чому ви перейшли на українську мову

Коли я перейшла у спілкуванні в побуті українською, то це був мій свідомий вибір. Я просто ввімкнула мозок! — пише акторка.

Проте дитині, особливо маленькій, незрозуміло, з чим пов’язана така зміна. Тож Наталка радить батькам, які хочуть допомогти своїй дитині перейти на українську, спочатку пояснити, для чого це потрібно.

Сама жінка кожного дня проводить бесіду зі своїм сином Андрюшею про важливість мови. Цікавою ідею є розповідати малюку факти з історії України, як оповідання. Тоді дитині буде легше зрозуміти, про що ви говорите.

Допоможіть дитині зробити перший крок

Найголовніше у вивченні мови — практика. Тому коли малюк щось говорить до вас, то одразу перекладайте його слова українською й пропонуйте розмовляти цією мовою.

Як тільки дитина почне говорити українською, акцентуйте на цьому увагу та хваліть її. Це не справа одного дня, малюкам потрібно більше часу, щоб адаптуватися. Проте вже за місяць постійної практики ви відчуєте результат.

Я практикую це понад місяць, і часто синочок звертається українською, проте поки що не спілкується виключно рідною, — розповідає Наталка.

Важливо не наполягати на зміні мови примусово, а робити так звану лагідну українізацію.

Не показуйте дитині російські мультики

Натомість дивіться мультики, фільми та відео у YouTube українською. Наталка поділилася своєю добіркою корисних каналів.

YouTube-канали з піснями для малюків:

Hey kids!

З любов’ю до дітей

Телекомпанія Малятко ТВ

Першосвіт

YouTube-канали з мультфільмами:

телеканал Плюс Плюс

Піксель ТВ

Пригоди Шаркі

Маленьке містечко

Лепетуни

Мультики UA

Просто почніть із себе та говоріть українською

Наша мова унікальна. Сотні років Росія намагалася знищити її, дискредитувати, зменшити її значущість, цим самим вбити українську ідентичність. Тепер же Кремль виправдовує криваву війну проти українців захистом російськомовного населення.

Тому нові покоління українців повинні не лише знати свою мову як мову підручників у школі, а й вважати її рідною.

Навчання — надзвичайно важливий процес у житті кожної людини. Проте нинішнім школярам не щастить сидіти за партами та гризти граніт науки, як це було раніше.

Пандемія Covid-19, а потім повномасштабна війна перекреслили освітні плани та змусили перейти в онлайн-формат. Читай, якою має бути освіта під час війни — думки батьків та їхні поради.