Батьки про те, якою має бути освіта під час війни та надважливу складову навчання

Українська школа продовжує працювати там, де це можливо. Здебільшого у форматі дистанційного навчання.

Та батьки українських школярів кажуть, що самостійне опрацювання дітьми матеріалу і подальша перевірка вчителем — неефективна модель.

Що пропонують батьки натомість — читай в матеріалі.

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Проблеми школярів під час війни

Найчастіше діти стикаються з перебоями в постачанні електроенергії або ж взагалі опиняються в бомбосховищах, де немає мобільного зв’язку. Як тоді виконувати завдання та бути присутнім на онлайн-уроці?

Крім того, мами кажуть про те, що часом незручно виконувати завдання з телефону.

Турбує батьків і низька мотивація власних дітей, які страждають від загальної тривожності та непередбачуваних сигналів повітряної тривоги. У таких умовах навчання перетворюється на ще один чинник для хвилювань. То як поліпшити ситуацію?

Пропозиції батьків щодо онлайн-навчання

дітям зручніше робити уроки по відеозапису (не у форматі фіксованої часом онлайн-зустрічі), коли для цього будуть належні умови;

батькам було б добре отримати програму навчання та завдання, щоб орієнтуватися в навчальному процесі і допомагати дитині;

вчителі можуть давати завдання і супроводжувати їх коментарями/роз’ясненнями, аби діти легше засвоювали матеріал;

спробувати формат аудіоуроків (адже легше завантажується мобільним інтернетом);

залишити онлайн лише основні предмети: математика, іноземна, українська мови;

зменшити загальне навантаження на дітей, зокрема і щодо кількості завдань.

Що радить Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки України вчителям радять удвічі скоротити кількість занять у порівнянні з довоєнним часом.

Решту часу педагогам радять присвятити надважливій складовій навчання — психологічній. Зокрема:

проводити з дітьми вправи та завдання на психологічне розвантаження;

впроваджувати техніки регуляції емоційного стану тощо;

спілкуватися з дітьми в месенджерах;

працювати з онлайн-ресурсами (ВШО, На урок тощо).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому навчання корисне під час війни та як допомогти дитині адаптуватися до нової реальності.