Батьки про те, якою має бути освіта під час війни та надважливу складову навчання

Українська школа продовжує працювати там, де це можливо. Здебільшого у форматі дистанційного навчання.
Та батьки українських школярів кажуть, що самостійне опрацювання дітьми матеріалу і подальша перевірка вчителем — неефективна модель.
Що пропонують батьки натомість — читай в матеріалі.
Найчастіше діти стикаються з перебоями в постачанні електроенергії або ж взагалі опиняються в бомбосховищах, де немає мобільного зв’язку. Як тоді виконувати завдання та бути присутнім на онлайн-уроці?
Крім того, мами кажуть про те, що часом незручно виконувати завдання з телефону.
Турбує батьків і низька мотивація власних дітей, які страждають від загальної тривожності та непередбачуваних сигналів повітряної тривоги. У таких умовах навчання перетворюється на ще один чинник для хвилювань. То як поліпшити ситуацію?
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У Міністерстві освіти і науки України вчителям радять удвічі скоротити кількість занять у порівнянні з довоєнним часом.
Решту часу педагогам радять присвятити надважливій складовій навчання — психологічній. Зокрема:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому навчання корисне під час війни та як допомогти дитині адаптуватися до нової реальності.