Відновлення навчання у школах: як проводять уроки та як це зробити переселенцям

З понеділка у дев’яти областях України відновилося повноцінне навчання у школах. На Закарпатті учні сіли навіть за реальні парти.

У решті областей заняття проводитимуть лише в деяких класах чи населених пунктах. Це вже залежить від рішення місцевої влади.

Однак приєднатись до уроків можна навіть якщо у вашому регіоні навчання не відновили, або ж вам з дитиною довелось покинути свою домівку.

Наприклад, у Львові повернулось до навчання понад 67 тисяч місцевих учнів і майже тисяча дітей з інших районів України.

Зазвичай до навчання повертаються ті, хто вже вирішив залишитись на довший термін у місті, ніж інші.

Тимчасових переселенців повинні приймати скрізь. Батьки можуть звернутися у будь-який заклад освіти, що найбільш наближений до їхнього місця проживання. Потрібно лише написати заяву.

Наразі освітяни також розробляють інтерактивну систему реєстрації, яка має з’явитися найближчими днями.

Потрібно буде заповнити спеціальну форму і потім можна продовжувати навчання онлайн з будь-якої точки світу.

Повернувшись можна буде уже сісти за парти у своїх відновлених містах.

Якщо ж у тебе наразі немає можливості піти у школу, або твоя дитина ще зовсім маленька для неї, читай, що пропонує онлайн-садок для дітей під час війни.