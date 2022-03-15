Lifestyle

Відновлення навчання у школах: як проводять уроки та як це зробити переселенцям

Андрій Сміян Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 15 Березня 2022, 19:00

Більше відео
0:03:02
Продуктові магазини, аптеки та АЗС у Києві як зараз працює інфраструктура першої необхідності
Продуктові магазини, аптеки та АЗС у Києві: як зараз працює інфраструктура першої необхідності
0:06:08
Михайло Федоров
Про першу світову кібервійну, нові функції Дії та безпеку персональних даних — розповідає Михайло Федоров
0:05:43
Лілія Подкопаєва
Мовчазні люди Росії й Білорусі є такими ж співучасниками війни — Лілія Подкопаєва щодо показової аполітичності
0:03:55
Провина вцілілого
Картаєте себе, бо робите недостатньо для перемоги? Що таке провина вцілілого та як діяти
Дивитись більше

Останні відео
0:02:44
Плануємо контрнаступ — Ганна Маляр натякнула про плани ЗСУ

Як ворог слідкує за нами у соцмережах і оперативна інформація ЗСУ
0:03:02
Продуктові магазини, аптеки та АЗС у Києві як зараз працює інфраструктура першої необхідності
Продуктові магазини, аптеки та АЗС у Києві: як зараз працює інфраструктура першої необхідності
0:02:31
Львівський ліцей
Відновлення навчання у школах: як проводять уроки та як це зробити переселенцям
0:04:01
Загарбники – то справжні нелюди. Ситуація в Запоріжжі 15 березня
Справжні нелюди. Яка ситуація в Запорізькій області 15 березня
0:03:37
В Україні пальне подешевшає на кілька гривень
В Україні пальне здешевшає на кілька гривень – що відомо
0:09:49
звернення зеленського 15 березня 2022
Кожен постріл по Україні — це кроки до самознищення Росії — звернення Зеленського 15 березня 2022
0:00:34
Митрополит Епіфаній
Вбивати російського ворога — не гріх! Епіфаній про війну в Україні
0:02:31
Брифінг Олексія Арестовича 20.03.2022
Ми можемо пишатися нашими ЗСУ: Олексій Арестович про військову майстерність нашої армії
0:05:48
Андрій Дещиця
Як працює закон на підтримку українських біженців у Польщі — пояснив посол Андрій Дещиця
0:00:20
Дніпро аеропорт
Руйнування масштабні: російські терористи обстріляли аеропорт у Дніпрі
Більше відео
Продуктові магазини, аптеки та АЗС у Києві як зараз працює інфраструктура першої необхідності
Читати далі
Продуктові магазини, аптеки та АЗС у Києві: як зараз працює інфраструктура першої необхідності
Загарбники – то справжні нелюди. Ситуація в Запоріжжі 15 березня
Читати далі
Справжні нелюди. Яка ситуація в Запорізькій області 15 березня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь