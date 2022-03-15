Возобновление обучения в школах: как проводят уроки и как это сделать переселенцам

С понедельника в девяти областях Украины возобновилось полноценное обучение в школах. В Закарпатье ученики сели даже за реальные парты.

В остальных областях занятия будут проводить только в некоторых классах или населенных пунктах. Это уже зависит от решения местных властей.

Однако присоединиться к урокам можно даже если в вашем регионе учебу не возобновили, или вам с ребенком пришлось покинуть свой дом.

Например, во Львове вернулось к обучению более 67 тысяч местных учеников и около тысячи детей из других районов Украины.

Обычно в учебу возвращаются те, кто уже решил остаться на более длительный срок в городе, чем другие.

Временные переселенцы должны приниматься везде. Родители могут обратиться в любое учебное заведение, наиболее близкое к их месту жительства. Надо только написать заявление.

В настоящее время педагоги также разрабатывают интерактивную систему регистрации, которая должна появиться в ближайшие дни.

Потребуется заполнить специальную форму и затем можно продолжать обучение онлайн с любой точки мира.

Вернувшись, можно будет уже сесть за парты в своих восстановленных городах.

Если у тебя пока нет возможности пойти в школу, или твой ребенок еще совсем маленький для него, читай, что предлагает онлайн-садик для детей во время войны.