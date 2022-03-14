Сказка-йога, занятия со звездами и английский — что предлагает онлайн-садик для детей во время войны

Во время войны страшно взрослым женщинам и мужчинам. Представьте, что испытывают дети. Многие родители сейчас спрашивают себя, чем полезным и интересным занять малыша, чтобы он узнавал мир и развивался даже в бомбоубежище?

Конечно, можно самому пытаться читать книги, играть в игры и рассказывать что-то новое. Но, будьте честны, на это не всегда есть время, силы, желание и навыки.

Поэтому Образовательный хаб приглашает ваших малышей в бесплатный детский онлайн-садик с познавательными видеоуроками и мультимедийными курсами.

Проект, запущенный во время пандемии коронавируса, сейчас приобрел новое значение.

Какие занятия есть в онлайн-садике

Сказка-йога способствует физическому развитию. Ребята слушают сказку и повторяют за тренером разные гимнастические упражнения.

Английский язык. На этом занятии даже самые маленькие овладеют простой лексикой.

Занятия по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи и математики, рисованию, развитию памяти и внимания.

Занятия со звездами: телеведущими, певцами, актерами. Они читают детям сказки, выполняют упражнения, учат петь, танцевать, рисовать.

Мультимедийные занятия в инновационном формате SCORM с анимацией и озвучкой для развития эмоционального интеллекта, самоорганизации и ознакомления с профессиями.

Продолжительность занятий разная: от десяти минут до более получаса. Все видеоуроки хранятся в свободном доступе на постоянной основе.

24 февраля была объявлена временная приостановка учебного процесса в рамках каникул продолжительностью на две недели. Но это время почти прошло и теперь возник вопрос, что же делать дальше. Читай, как будут работать школы и ВУЗы во время войны в Украине.