Сказка-йога, занятия со звездами и английский — что предлагает онлайн-садик для детей во время войны

Во время войны страшно взрослым женщинам и мужчинам. Представьте, что испытывают дети. Многие родители сейчас спрашивают себя, чем полезным и интересным занять малыша, чтобы он узнавал мир и развивался даже в бомбоубежище?
Конечно, можно самому пытаться читать книги, играть в игры и рассказывать что-то новое. Но, будьте честны, на это не всегда есть время, силы, желание и навыки.
Поэтому Образовательный хаб приглашает ваших малышей в бесплатный детский онлайн-садик с познавательными видеоуроками и мультимедийными курсами.
Проект, запущенный во время пандемии коронавируса, сейчас приобрел новое значение.
Фото: Unsplash
Продолжительность занятий разная: от десяти минут до более получаса. Все видеоуроки хранятся в свободном доступе на постоянной основе.
24 февраля была объявлена временная приостановка учебного процесса в рамках каникул продолжительностью на две недели. Но это время почти прошло и теперь возник вопрос, что же делать дальше. Читай, как будут работать школы и ВУЗы во время войны в Украине.