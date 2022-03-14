Казка-йога, заняття з зірками та англійська — що пропонує онлайн-садок для дітей під час війни

Під час війни страшно дорослим жінкам та чоловікам. Уявіть, що відчувають діти. Багато батьків зараз питають себе, чим корисним та цікавим зайняти малюка, щоб він пізнавав світ та розвивався навіть у бомбосховищі?

Звичайно, можна самому намагатися виразно читати книги, гратися в ігри та розповідати щось нове. Але, будьмо чесними, на це не завжди є час, сили, бажання та хист.

Тому Освітній хаб запрошує вашу малечу до безкоштовного дитячого онлайн-садочка з пізнавальними відеоуроками та мультимедійними курсами.

Проект, запущений під час пандемії коронавірусу, зараз набув нового значення.

Які є заняття в онлайн-садочку

Казка-йога сприяє фізичному розвитку. Дітлахи слухають казку та повторюють за тренером різні гімнастичні вправи.

Англійська мова. На цьому занятті навіть найменші опанують найпростішу лексику.

Заняття з ознайомлення з навколишнім світом, розвитку мовлення та математики, малювання, на розвиток пам’яті та уваги.

Заняття з зірками: телеведучими, співаками, акторами. Вони читають дітям казки, виконують вправи, навчають співати, танцювати, малювати тощо.

Мультимедійні заняття в інноваційному форматі SCORM, з анімацією та озвучкою, задля розвитку емоційного інтелекту, самоорганізації та ознайомлення з професіями.

Тривалість занять різна: від 10 хвилин до понад півгодини. Усі відеоуроки зберігаються у вільному доступі на постійній основі.

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