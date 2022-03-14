Казка-йога, заняття з зірками та англійська — що пропонує онлайн-садок для дітей під час війни

Під час війни страшно дорослим жінкам та чоловікам. Уявіть, що відчувають діти. Багато батьків зараз питають себе, чим корисним та цікавим зайняти малюка, щоб він пізнавав світ та розвивався навіть у бомбосховищі?
Звичайно, можна самому намагатися виразно читати книги, гратися в ігри та розповідати щось нове. Але, будьмо чесними, на це не завжди є час, сили, бажання та хист.
Тому Освітній хаб запрошує вашу малечу до безкоштовного дитячого онлайн-садочка з пізнавальними відеоуроками та мультимедійними курсами.
Проект, запущений під час пандемії коронавірусу, зараз набув нового значення.
Фото: Unsplash
Тривалість занять різна: від 10 хвилин до понад півгодини. Усі відеоуроки зберігаються у вільному доступі на постійній основі.
24 лютого було оголошено тимчасове зупинення навчального процесу в рамках канікул тривалістю на два тижні. Але цей час майже минув і тепер постало питання, що ж робити далі. Читай, як працюватимуть школи та ВНЗ під час війни в Україні.