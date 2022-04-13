Каким должно быть образование во время войны — мысли и советы родителей

Украинская школа продолжает работать там, где это возможно. В основном в формате дистанционного обучения.

Однако родители украинских школьников говорят, что самостоятельная проработка детьми материала и последующая проверка учителем — неэффективная модель обучения.

Что предлагают родители вместо этого и с какими проблемами сталкиваются современные школьники — читай в материале.

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Проблемы школьников во время войны

Чаще всего дети сталкиваются с перебоями электроэнергии или вообще оказываются в бомбоубежищах, где нет мобильной связи. Как тогда выполнять задания и присутствовать на онлайн-уроке?

Мамы и папы говорят о том, что порой неудобно выполнять задания на телефоне.

Беспокоит родителей и низкая мотивация собственных детей, которые страдают от общей тревожности и непредсказуемых сигналов воздушной тревоги. В таких условиях обучение превращается в еще один фактор для переживаний подростков. Как улучшить ситуацию?

Что предлагают родители?

детям удобнее делать уроки по видеозаписи (не в формате фиксированной временем онлайн-встречи), когда для этого будут надлежащие условия;

родители хотели бы получить программу обучения и задания, чтобы ориентироваться в учебном процессе и помогать ребенку;

учителя могут давать задания и сопровождать их комментариями/разъяснениями, чтобы дети легче усваивали материал;

попробовать формат аудиоуроков (поскольку легче загружается мобильным интернетом);

оставить онлайн только основные предметы: математика, иностранный, украинский язык;

уменьшить общую нагрузку на детей, в том числе и по количеству задач.

Что советует Минобразования

В Министерстве образования и науки Украины учителям советуют вдвое сократить количество занятий по сравнению с довоенным временем.

Остальное время педагогам советуют посвятить сверхважной составляющей обучения — психологической. В частности:

проводить с детьми упражнения и задания на психологическую разгрузку;

внедрять техники регуляции эмоционального состояния;

общаться с детьми в мессенджерах;

работать с онлайн-ресурсами (ВШО, На урок и т.п.).

Напомним, ранее мы рассказывали, почему обучение полезно во время войны и как помочь ребенку адаптироваться к новой реальности.