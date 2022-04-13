Каким должно быть образование во время войны — мысли и советы родителей

Украинская школа продолжает работать там, где это возможно. В основном в формате дистанционного обучения.
Однако родители украинских школьников говорят, что самостоятельная проработка детьми материала и последующая проверка учителем — неэффективная модель обучения.
Что предлагают родители вместо этого и с какими проблемами сталкиваются современные школьники — читай в материале.
Чаще всего дети сталкиваются с перебоями электроэнергии или вообще оказываются в бомбоубежищах, где нет мобильной связи. Как тогда выполнять задания и присутствовать на онлайн-уроке?
Мамы и папы говорят о том, что порой неудобно выполнять задания на телефоне.
Беспокоит родителей и низкая мотивация собственных детей, которые страдают от общей тревожности и непредсказуемых сигналов воздушной тревоги. В таких условиях обучение превращается в еще один фактор для переживаний подростков. Как улучшить ситуацию?
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В Министерстве образования и науки Украины учителям советуют вдвое сократить количество занятий по сравнению с довоенным временем.
Остальное время педагогам советуют посвятить сверхважной составляющей обучения — психологической. В частности:
Напомним, ранее мы рассказывали, почему обучение полезно во время войны и как помочь ребенку адаптироваться к новой реальности.