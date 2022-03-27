Обучение ребенка во время войны: как помочь и что нужно знать

28 марта в Киеве в дистанционном формате возобновляется образовательный процесс, сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Ранее мнения родителей разделились на два лагеря. Одни были против посещения занятий и считали это лишним, другие были за.
Однако обучение в такой трудный период требуется не только для усвоения новых знаний. В первую очередь, чтобы помочь ребенку справиться с переживаниями.
Рассказываем, почему и как учеба поможет вашему ребенку и как организовать образовательный процесс учителям.
Если взрослые могут отвлечься от войны на какие-нибудь обычные и домашние дела, работу, то ребенок обычно полностью находится в войне.
Школа в такой период может дать ребенку поддержку, отвлечь и обратить внимание на что-то другое.
Школа в такой период может дать ребенку поддержку, отвлечь и обратить внимание на что-то другое.
Также общение со сверстниками и друзьями значительно поможет ребенку. Он поймет, что не одинок в своем страхе и переживаниях, подобные эмоции испытывают все.
Итак, первоочередная задача учебного процесса — это совсем не получение новых знаний.
Миссия школы в это время дать ребенку поддержку и опору, направить вектор внимания в другое направление.
Миссия школы в это время дать ребенку поддержку и опору, направить вектор внимания в другое направление.
Также возвращение ребенка к чему-то привычному дает ему чувство безопасности и стабильности. Это то, за что цепляется психика в тяжелые, травматические времена.
Во времена войны функции школы немного меняются, теперь учить нужно не только грамоте, а и тому как устроены эмоции, как справиться со своими чувствами и не падать духом.
Учителя становятся наставниками. Вот советы, которые помогут им быть настоящей опорой и поддержкой для учеников
Это обусловлено тем, что ребенок может просто не мочь сфокусироваться на изучении, что вызовет определенный стресс. Также ориентация на повторение даст лучший результат.
В это время школа должна быть поддержкой, а не давить. Подобные вещи будут вызывать у ребенка дополнительный стресс и волнение.
Поскольку в жизни ребенка таких эмоций хватает, лучше пока отказаться от стандартных школьных процедур.
Даже если ребенок не очень внимательный и не может сфокусироваться, за это нельзя кричать, ругать или наказывать.
Ему нужно время, чтобы почувствовать безопасное пространство и захотеть работать. Травматические действия влияют на каждого и у каждого собственная модель самозащиты.
Очень важно, чтобы учителя забывали все негативные новости и статистики смертности. Сделать это не всегда просто, но дети должны почувствовать себя на островке безопасности.
Они ведь и так отовсюду слышат все эти новости. Все что им нужно и на что стоит отвлекаться на уроках — это на поддержку и заботу.
Можно даже выделить в начале уроков время, чтобы выслушать и услышать всех детей.
Расспрашивать о том, что они испытывают и помочь справиться с определенными эмоциями. Интересоваться о чем мечтают, чего хотят.
Расспрашивать о том, что они испытывают и помочь справиться с определенными эмоциями. Интересоваться о чем мечтают, чего хотят.
Также важно рассказывать об эмоциях, как их экологически выпускать и не держать в себе и о том, что любые из них нормальные.
Если вы увидели, что ребенок постоянно плачет, находится в состоянии тревоги или ведет себя очень агрессивно, это крик психики о помощи.
В этом случае ребенку необходима психологическая поддержка и консультация, обратитесь к школьному психологу.
Для учителей обучение в такой период это вызов, в то же время большая миссия.
Ведь обучение может помочь ребенку справиться и пережить все это психологически.
Ведь обучение может помочь ребенку справиться и пережить все это психологически.
Для того чтобы лучше понимать, что может происходить с ребенком во время войны, каких реакций от него ждать, советуем прочитать советы психологини.
Она рассказала, как разобраться в детских эмоциях и правильно поддержать.