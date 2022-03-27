Обучение ребенка во время войны: как помочь и что нужно знать

28 марта в Киеве в дистанционном формате возобновляется образовательный процесс, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Ранее мнения родителей разделились на два лагеря. Одни были против посещения занятий и считали это лишним, другие были за.

Однако обучение в такой трудный период требуется не только для усвоения новых знаний. В первую очередь, чтобы помочь ребенку справиться с переживаниями.

Рассказываем, почему и как учеба поможет вашему ребенку и как организовать образовательный процесс учителям.

Почему обучение полезно во время войны

Если взрослые могут отвлечься от войны на какие-нибудь обычные и домашние дела, работу, то ребенок обычно полностью находится в войне.

Школа в такой период может дать ребенку поддержку, отвлечь и обратить внимание на что-то другое.

Также общение со сверстниками и друзьями значительно поможет ребенку. Он поймет, что не одинок в своем страхе и переживаниях, подобные эмоции испытывают все.

Итак, первоочередная задача учебного процесса — это совсем не получение новых знаний.

Миссия школы в это время дать ребенку поддержку и опору, направить вектор внимания в другое направление.

Также возвращение ребенка к чему-то привычному дает ему чувство безопасности и стабильности. Это то, за что цепляется психика в тяжелые, травматические времена.

Советы для школы

Во времена войны функции школы немного меняются, теперь учить нужно не только грамоте, а и тому как устроены эмоции, как справиться со своими чувствами и не падать духом.

Учителя становятся наставниками. Вот советы, которые помогут им быть настоящей опорой и поддержкой для учеников

Дистанционное обучение должно быть направлено на повторение изученного материала, а не на усвоение нового

Это обусловлено тем, что ребенок может просто не мочь сфокусироваться на изучении, что вызовет определенный стресс. Также ориентация на повторение даст лучший результат.

Никаких негативных оценок, учета присутствия, объемных домашних заданий

В это время школа должна быть поддержкой, а не давить. Подобные вещи будут вызывать у ребенка дополнительный стресс и волнение.

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Поскольку в жизни ребенка таких эмоций хватает, лучше пока отказаться от стандартных школьных процедур.

Понимание рассеянности, невнимательности и инертности во время онлайн уроков

Даже если ребенок не очень внимательный и не может сфокусироваться, за это нельзя кричать, ругать или наказывать.

Ему нужно время, чтобы почувствовать безопасное пространство и захотеть работать. Травматические действия влияют на каждого и у каждого собственная модель самозащиты.

Забудьте про весь негатив во время уроков

Очень важно, чтобы учителя забывали все негативные новости и статистики смертности. Сделать это не всегда просто, но дети должны почувствовать себя на островке безопасности.

Они ведь и так отовсюду слышат все эти новости. Все что им нужно и на что стоит отвлекаться на уроках — это на поддержку и заботу.

Можно даже выделить в начале уроков время, чтобы выслушать и услышать всех детей.

Расспрашивать о том, что они испытывают и помочь справиться с определенными эмоциями. Интересоваться о чем мечтают, чего хотят.

Также важно рассказывать об эмоциях, как их экологически выпускать и не держать в себе и о том, что любые из них нормальные.

Не упустить, когда нужно помочь

Если вы увидели, что ребенок постоянно плачет, находится в состоянии тревоги или ведет себя очень агрессивно, это крик психики о помощи.

В этом случае ребенку необходима психологическая поддержка и консультация, обратитесь к школьному психологу.

Для учителей обучение в такой период это вызов, в то же время большая миссия.

Ведь обучение может помочь ребенку справиться и пережить все это психологически.

Для того чтобы лучше понимать, что может происходить с ребенком во время войны, каких реакций от него ждать, советуем прочитать советы психологини.

Она рассказала, как разобраться в детских эмоциях и правильно поддержать.