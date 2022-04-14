Как перейти с детьми на украинский язык в быту — советы звездной мамы Натальи Денисенко

После начала полномасштабной войны многие украинцы, всегда в быту говорившие по-русски, теперь пересмотрели свои взгляды на язык агрессора и пытаются перейти на чистый украинский.

Конечно, этот процесс требует незаурядных волевых усилий, однако когда человек делает это сознательно, то знает ради чего. Но как объяснить детям, почему родители резко стали говорить иначе, чем обычно, и как приучить малышей общаться на украинском?

Украинская актриса Наталья Денисенко с семьей уже больше месяца практикует украинский язык в быту и поделилась в Instagram собственными лайфхаками и опытом.

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Объясните ребенку, почему вы перешли на украинский язык

Когда я перешла в общении в быту на украинский, это был мой сознательный выбор. Я просто включила мозг! — пишет актриса.

Однако ребенку, особенно маленькому, непонятно, с чем связана такая перемена. Наталья советует родителям, которые хотят помочь своему ребенку перейти на украинский, сначала объяснить, для чего это нужно.

Сама актриса каждый день проводит беседы со своим сыном Андрюшей о важности языка. Интересной идеей будет доносить малышу факты из истории Украины как рассказ. Тогда ребенку будет легче понять, о чем вы говорите.

Помогите ребенку сделать первый шаг

Самое главное в изучении языка — практика. Поэтому когда малыш что-то говорит вам, сразу переводите его слова на украинский и предлагайте разговаривать на этом языке.

Как только ребенок начнет говорить по-украински, акцентируйте на этом внимание и хвалите его. Это не дело одного дня, малышам нужно больше времени, чтобы адаптироваться. Однако уже через месяц постоянной практики вы увидите результат.

Я практикую это больше месяца, и часто сынишка обращается на украинском, однако пока не общается исключительно на родном, — рассказывает Наталья.

Важно не настаивать на изменении языка принудительно, а делать так называемую ласковую украинизацию.

Не показывайте ребенку мультики на русском

Зато смотрите мультики, фильмы и видео на YouTube на украинском. Наталья поделилась своей подборкой полезных каналов.

YouTube-каналы с песнями для малышей:

Hey kids!

З любов’ю до дітей

Телекомпанія Малятко ТВ

Першосвіт

YouTube-каналы с мультфильмами:

телеканал Плюс Плюс

Піксель ТВ

Пригоди Шаркі

Маленьке містечко

Лепетуни

Мультики UA

Просто начните с себя и говорите по-украински

Наш язык уникален. Сотни лет Россия пыталась уничтожить его, дискредитировать, уменьшить его значимость, тем самым убить украинскую идентичность. Теперь же Кремль оправдывает кровавую войну против украинцев защитой русскоговорящего населения.

Поэтому новые поколения украинцев должны не только знать свой язык, как язык учебников в школе, но и считать его родным.

Обучение — чрезвычайно важный процесс в жизни каждого человека. Однако нынешним школьникам не везет сидеть за партами и грызть гранит науки, как это было раньше.

Пандемия Covid-19, а затем полномасштабная война перечеркнули образовательные планы и заставили перейти в онлайн-формат. Читай, каким должно быть образование во время войны — мнения родителей и их советы.