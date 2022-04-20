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Українці за кордоном під час війни. Аліна Курлович розповіла, як їй допомагають почати нове життя в Німеччині

Евеліна Гурницька, журналістка-фрилансерка сайту 20 Квітня 2022, 20:00
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Українці за кордоном під час війни. Аліна Курлович розповіла, як їй допомагають почати нове життя в Німеччині
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