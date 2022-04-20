Украинцы за границей во время войны. Алина Курлович рассказала, как ей помогают начать новую жизнь в Германии

Мы подготовили для тебя пять историй об украинских беженцах в разных странах.

Пишем об их новой жизни, рутине и людей вокруг, о помощи государства и волонтерской поддержке, о работе, школе либо садике для детей. О невероятно поразивших ситуациях. Да обо всем.

Первый рассказ — об Алине Курлович.

Она — из Харькова, продолжает работать на украинский рынок в издательстве Vivat, куратором направления украинских авторов, и журналисткой в проекте Повага. Кампанія проти сексизму в українських ЗМІ.

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2 марта со своим котиком Даней приехала эвакуационным поездом во Львов.

Дальше направилась в польский Вроцлав, поскольку там живет однокурсница, подруга и тезка Алина.

А потом дальние родственники, которые живут в Германии, нашли волонтера, который согласился принять девушку на длительный период.

Украинка пока осела в немецком селе Бланкенлох, возле городов Карлсруэ и Штутензе (земля Баден-Вюртемберг, неподалеку от французско-германской границы).

Польша

Было множество страхов. Хотя бы потому, что Алина не знает иностранных языков. Вот у нее была пересадка в Кракове, но не могла сориентироваться в вокзалах. Ходила по улице, спрашивала у людей, знают ли украинский/русский.

И за пять минут к ней подбежала девушка-харьковчанка. Помогла купить оптимальный билет во Вроцлав и подсказала локацию с бесплатными SIM-картами и едой для украинцев.

— Она пробыла со мной три часа, пока нужно было ждать поезд. Поводила меня по торговому центру, учила меня польским словам. Еще потом подошли ее польскоязычные подруги. Они меня посадили на поезд, еще и танцевали у окошка, пока не уехал (улыбается, — авт.).

Однокурсница-подруга во Вроцлаве не могла принять Алину, зато нашла через друзей поляка Сезара, который согласился приютить, выделил спальню, шкаф.

Поощрял все брать из холодильника, пользоваться всеми вещами.

Алина накупила харьковской тезке много еды и самое необходимое для быта, а через коллегу обеспечила котику месячный запас корма, песок.

Я зашла в квартиру и увидела, что у меня было все: четыре пакета с едой, одеждой, прдеметами личной гигиены, постельным. И это организовали подруга, ее парень и коллега.

Сезар постоянно предлагал помощь, но девушка отказывалась, ведь всего было достаточно.

Он заметил, что на завтрак она любит круассаны, поэтому до конца ее пребывания незаметно пополнял ящик этим лакомством.

В Польше наша героиня познакомилась с писательницей Анной, родом из Украины. Женщина провела ее на автобус в Германию, где предварительно родственница Алины опубликовала объявление, в итоге жилье нашлось за 15 минут.

9 марта девушка остановилась в маленькой деревне Бланкенлох, неподалеку Франции и Швейцарии.

Теперь здесь много переселенцев из Украины.

В этой местности дорого, нет социального жилья, поэтому единственный вариант — чтобы местные приглашали к себе.

Алину приняли Саша и Роберт, она — родом из Москвы, он — немец.

У гостьи есть своя комната, полноценное дневное питание, все бесплатно. Саша помогает со всеми инстанциями, справляется с бюрократической системой, выделяет время, несмотря на обучение в университете и работу.

Семья не получает компенсацию от государства за свою переселенку и не рассматривает эту возможность.

На днях Алина ожидает документ временной защиты, однако уже имеет социальные выплаты.

Получила идентификационный код, открыла банковский счет. Говорит, что обещали €350 помощи, 12 апреля пришло первое поступление — €195. Будет выяснять, почему именно такая сумма. Кстати, украинское издательство отчасти сохранило ей зарплату.

Данные об украинских доходах она должна фиксировать в своей декларации.

Также украинка подала документы на финансирование курса немецкого языка — это по четыре часа в день, с понедельника по пятницу, в течение года, после экзамена получаешь уровень B1.

Что касается работы, то девушка ее не ищет. А кто планирует — необходимо знание языка.

Относительно транспорта, проезд в трамваях, электричках и поездах — бесплатный для украинцев.

А еще в Германии украинцам предоставляют бесплатные SIM-карты, однако за ними нужно становиться в очередь и спрос немалый. Алина купила (в пределах 400 грн), зарегистрировала ее через сайт, предоставила данные документов, верифицировала через сотрудника компании мобильной связи и за сутки эту симку подключили.

Недавно получила бесплатную, с бесплатным интернетом и безлимитными звонками в Украину.

Если говорить о медицине, то у девушки возникла острая проблема воспаления зуба мудрости.

Полторы недели терпела адскую боль, медстраховки еще не было, однако Саша настояла на визите к врачу.

Надеялись, что страховка все покроет. Хирург вырвал зуб. Это было 17 марта, но до сих пор нет ответа от страховой компании (на 12 апреля — авт.).

— Саша обратилась в учреждение, где ей ответили, что касательно страховки меня зарегистрировали в 10:00, а зуб удалили в 8:00, то есть я не имею права на медицинское страхование. В результате мы обратились к врачам и они сказали, что будут писать отчет, что случай был срочным, и обещают требовать возмещения.

Тем не менее Алина всегда получала и получает много приятностей от людей за рубежом.

На ее день рождения Саша свозила ее во Франкфурт.

А друзья родственников подарили велосипед и старую, но хорошую кофемашину, потому что она призналась, что очень скучает по капучино.

Устроили также барбекю, где беженка познакомилась с волонтеркой, с которой впоследствии ездила на склад формировать гуманитарную помощь для Украины.

Уже совсем скоро мы опубликуем истории еще четырех украинок за рубежом, а пока напомним тебе об истории братьев Андросовых, которые дважды бежали от войны.